Povestea școlii de peste 400 de ani din Săliște: elevii veneau cu lemne pentru foc, iar un preot și-a vândut boii ca să o termine

Pe scurt: Descoperă povestea școlii din Săliște, unde fiecare copil aducea lemne pentru încălzire, iar părinții au cerut împăratului fonduri pentru educație.

Școala din Săliște este a doua cea mai veche școală românească din țară, potrivit unei apostări publicate de Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Informația este susținută de documente păstrate la Direcția Județeană Sibiu a Arhivelor Naționale, unde Protocoalele Scaunului Săliște consemnează, în 1616, prezența unui „gramátic”, adică a unui învățător. În acel an, comunitatea a decis ca învățătorul Dumitru Popa să fie scutit de stagiul militar obligatoriu, iar această derogare era valabilă și pentru urmașii săi la catedră, semn al importanței acordate educației.

Maria Hanzu, fostă elevă, profesoară și directoare a școlii din Săliște, notează în „Monografia școlilor din Săliște” că este plauzibil ca școala să fi apărut chiar în secolul al XVI-lea, având în vedere anul atestării și faptul că „fără îndoială, acest «gramátic» a avut înaintași, de la care probabil și el a învățat carte”.

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Primele școli din zonă au apărut pe lângă biserici, iar la Săliște, „gramáticul” era slujitor al bisericii. Școala era numită și „de bucoavă”, iar sălile de clasă funcționau în case închiriate din Piața Veche, Între Râuri, Piața Mare sau strada Luncii. Un document din 1809 arată că dascălul Daniil, fiul preotului Ștefan Popovici, preda copiilor din 1 noiembrie până la sfârșitul lui aprilie, într-o casă închiriată lângă biserică.

Plata anuală era de 100 de florini, iar fiecare copil aducea zilnic un lemn pentru încălzirea școlii și câte un creițar sâmbăta pentru întreținerea învățătorului. Înainte de Paști, dascălul era obligat să organizeze un examen public cu elevii, în fața directorului școlar și a conducătorilor satului.

În 1821, la Săliște a fost construită prima clădire proprie a școlii, pe un teren cumpărat cu banii din „lada Bisericii Mari”. Preotul Ioan Neamțu Samoilă a participat la săparea temeliei cu propriul car tras de boi, iar când fondurile nu au fost suficiente, și-a vândut carul și boii pentru a acoperi costurile acoperișului.

Ca semn de recunoștință, chipul său a fost zugrăvit pe clădirea școlii, potrivit „Anuarului Gimnaziului mixt din Săliște (Sibiu) pe anul școlar 1928-1929”.

Pentru plata profesorilor, părinții plăteau o taxă numită „didactru”, însă banii nu erau suficienți. În 1822, săliștenii au cerut împăratului Ferdinand I al Austriei ca o parte din taxele colectate de la târgoveți să fie folosită pentru învățământ. În 1840, împăratul le-a acordat dreptul permanent de a colecta vama târgurilor, banii fiind folosiți integral pentru funcționarea școlii, sistem care a funcționat peste un secol, până în 1948.

O altă metodă de strângere a fondurilor era colectarea banilor în al doilea „disc” la biserică, obicei care s-a păstrat mult timp.

Printre elevii de seamă ai școlii din Săliște se numără șase membri ai Academiei Române: episcopul Dionisie Romano, episcopul Nicolae Ivan, profesorul Axente Banciu, deputatul Ioan Lupaș, profesorul Onisifor Ghibu și filosoful Dumitru D. Roșca.

Lor li se adaugă Valeriu Braniște, născut în Cincu – Brașov, dar care a urmat școala primară la Săliște, potrivit prof. Marius Boromiz, directorul Liceului Teoretic „Ioan Lupaș”. Această structură reunește în prezent peste 850 de copii din Săliște, Mag, Săcel și Amnaș.

În 1903, cu fonduri obținute majoritar prin subscripție publică, săliștenii au construit Sala de festivități a școlii și alte opt săli de clasă, a precizat prof. Marius Boromiz, aflat la conducerea școlii din 2014.

Săliștea Sibiului era cunoscută ca „satul țăranilor cu biblioteci”, reflectând importanța pe care localnicii au acordat-o educației. Ei și-au trimis copiii la școală, au cerut autorităților dascăl și chiar împăratului dreptul de a strânge bani pentru școală, arată postarea citată de pe Facebook.

Despre alte proiecte importante din zonă, vezi și Uzina de magneziu de la Săliște, pusă în așteptare.