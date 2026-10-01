Primăria Cisnădie dă startul unei ample acțiuni de inventariere și cartografiere a locurilor de parcare din oraș, un demers menit să clarifice situația din teren și să stea la baza viitoarelor investiții. Primarul Mircea Orlățan a precizat că administrația va căuta soluții concrete pentru creșterea capacității de parcare, una dintre priorități fiind Cartierul Arhitecților, unde se ia în calcul inclusiv construirea unei parcări supraetajate.

Consilierii locali din Cisnădie au aprobat, în ședința ordinară din 30 septembrie, un proiect de hotărâre privind realizarea inventarierii și cartografierii locurilor de parcare existente pe raza orașului, cu prioritate în zonele rezidențiale și în zonele cu presiune ridicată asupra infrastructurii de parcare.

Se numără locurile de parcare din Cisnădie

Inventarierea va include atât identificarea, cât și delimitarea locurilor de parcare existente, dar și clasificarea acestora în publice, rezidențiale și instituționale. În cadrul proiectului vor fi identificate și zonele cu deficit de parcare în vederea inițierii unor noi investiții. Locurile de parcare existente vor fi introduse într-o bază de date GIS.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

„La nivelul orașului Cisnădie, în special în zonele rezidențiale, se constată un deficit semnificativ de locuri de parcare, precum și lipsa unei evidențe unitare și actualizate a acestora. În prezent, lipsa unei baze de date centralizate determină: dificultăți în planificarea investițiilor, intervenții punctuale necorelate, lipsa unei imagini reale asupra infrastructurii de parcare, utilizarea ineficientă a domeniului public”, se arată în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre inițiat de consilierul local Angela Luchian (PNL).

Dat fiind faptul că Planul Urbanistic General (PUG) al orașului Cisnădie urmează să fie actualizat, inventarierea locurilor de parcare reprezintă o etapă necesară pentru o dezvoltare urbană coerentă și eficientă, se mai arată în proiect. De altfel, primarul Mircea Orlățan a precizat că una dintre zonele cu cele mai mari probleme este cartierul Arhitecților.

„Această inițiativă este foarte bună, de a scana situația locurilor de parcare din orașul Cisnădie, sper că vă dați seama, se vor scana și cele din cartierul Arhitecților, unde sunt cele mai mari probleme. Există un document, care se cheamă Plan de Mobilitate Urbană Durabilă, care trebuie făcut odată cu realizarea PUG-ului. Unul dintre secțiunile acestui plan este politica parcărilor. (…) Urmare a inventarierii se vor face și optimizări”, a precizat primarul Mircea Orlățan în ședința de miercuri.

Proiectul a fost adoptat în uninimitate, cu aprobarea mai multor amendamente.

Parcare în Arhitecților

Contactat de Ora de Sibiu, edilul a adăugat că, după ce se va realiza această inventariere, se va analiza posibilitatea amenajării unei parcări supraetajate în cartierul Arhitecților.

„O să inventariem locurile de parcare din toate zonele orașului. Avem în vedere și alte zone în care să facem parcări, apoi vom puncta cu situația privind numărul mașinilor. În Cartierul Arhitecților va fi necesar să suplimentăm locurile de parcare. Le vom inventaria prima dată, să vedem câte sunt publice și câte sunt private. În plus, acolo avem o lucrare de îngropare a liniilor de înaltă tensiune, iar în acel moment se vor elibera niște terenuri și posibil să găsim o variantă inclusiv pentru o parcare supraetajată”, a spus primarul Mircea Orlățan.