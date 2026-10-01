Licitația pentru modernizarea Parcului Sub Arini a fost anulată. Primăria municipiului Sibiu nu poate divulga motivele care au stat la baza anulării procedurii.

Primăria a scos la licitație, în primăvara acestui an, caietul de sarcini pentru efectuarea lucrărilor de modernizare a Parcului Sub Arini, firmele interesate având timp să depună oferte până la data de 2 iunie 2026.

Trei oferte depuse, toate neconforme

La finalul lunii septembrie, după 3 luni de analiză, municipalitatea a anulat licitația, considerând că toate cele 3 oferte depuse sunt neconforme.

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Motivele anulării sunt însă ținute la secret, reprezentanții Primăriei Sibiu punctând că ele sunt „confidențiale”. „Această procedură de achiziție a fost anulată deoarece toate cele 3 oferte depuse au fost declarate neconforme. Nu putem preciza motivele detaliate pentru care a fost respinsă fiecare ofertă pentru că aceste aspecte țin de ofertele tehnice depuse, care sunt confidențiale”, a precizat Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Ofertanților le-au fost transmise deciziile de anulare, ei putând să depună contestații. „Decizia de anulare, respectiv neconformitatea ofertelor, poate fi contestată de către ofertanți până în data de 5 octombrie inclusiv”, a adăugat Gligore, menționând că, dacă nu se depun contestații, procedura de achiziție va fi reluată.

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După anularea licitației, o echipă formată din arhitecți, peisagiști și urbaniști, susținută de peste 600 de sibieni din grupul civic „Împreună pentru Parcul Sub Arini”, a lansat o scrisoare deschisă adresată Primăriei Municipiului Sibiu. Inițiativa solicită revizuirea proiectului de reabilitare a parcului, argumentând că anularea licitației oferă timpul necesar pentru corectarea unor intervenții considerate disproporționate și dăunătoare spațiului verde.

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