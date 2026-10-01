Prislopul, sufocat din nou de gunoaie, iar localnicii se revoltă: „Montați camere de luat vederi sau mutați containerul” / foto

Problema mormanelor de gunoaie de la intrarea în satul Prislop, localitate aparținătoare comunei Rășinari, continuă să le dea mari bătăi de cap localnicilor. Deși situația a fost semnalată încă din primăvara acestui an, containerul amplasat temporar în zonă, din cauza lucrărilor la rețeaua de canalizare, se transformă într-un focar constant de infecție.

„Avem nevoie de aer curat”

O locuitoare din zonă a transmis o nouă sesizare, disperată de situația în care a ajuns strada și de mirosul pestilențial pe care oamenii trebuie să îl suporte zilnic: „Oamenii aruncă pe jos după ce containerul se umple. Nu mai au unde arunca, așa că pun totul pe lângă. Din acest motiv, pe toată strada e un miros puternic. Fie că bate soarele, fie că nu, miroase îngrozitor”, a spus aceasta.

Femeia atrage atenția că zona este locuită de numeroase familii tinere care pur și simplu nu își mai pot scoate copiii la aer curat. „Nu putem să ne plimbăm pe stradă, pentru că nu se poate respira. Toată lumea se plânge că nu mai poate sta în zona aia. Suntem nevoiți să stăm mai mult în case. Nu ne permitem să ne ducem zilnic în Rășinari sau în Sibiu ca să ieșim cu cei mici în parc. Îmi e groază pentru copilul meu, are 1 an, a început de curând să facă pași, vrea să umble, și nu are pe unde”, a adăugat tânăra mămică.

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Situația este agravată și de prezența animalelor fără stăpân care caută de mâncare printre resturi. „Pe lângă asta, în sat sunt și foarte mulți câini liberi, care merg la gunoaie și împrăștie totul. Nu e destul că oamenii aruncă aiurea, acum mai avem și problema asta. E dezastru!”, a reclamat localnica.

Deși locuitorii au mai făcut sesizări și în trecut, li s-a transmis adesea că nu ar exista soluții imediate. Femeia susține însă că nu caută vinovați, ci doar o rezolvare concretă: „Eu nu bag vină primăriei, vreau doar să se găsească o rezolvare. Containerul se umple repede. În unele cazuri, sunt oameni care nici nu se mai obosesc să arunce mizeria în el, o lasă lângă, pe jos. Au mai fost vecini care au făcut sesizări, pentru că situația nu e nouă. (…) Ori să monteze camere de luat vederi și să îi vadă pe cei care aruncă pe jos, ori să mute containerul în altă parte.”

În cursul zilei de 30 septembrie, gunoiul a fost ridicat, iar zona curățată, însă localnicii sunt convinși că, în doar câteva zile, problema va reveni.

Ce spunea primarul în vară: „Containerul este golit, dar oamenii lasă gunoiul lângă el”

Situația mizeriei de la intrarea în Prislop nu este o noutate pentru autoritățile locale. Încă de la jumătatea lunii iulie, primarul comunei Rășinari, Bogdan Bucur, declara că problema este una cunoscută la nivelul administrației.

Acesta a explicat la acea vreme că disconfortul este cauzat de un cumul de factori: pe de o parte, capacitatea limitată a containerului respectiv, iar pe de altă parte, modul în care unii cetățeni aleg să se debaraseze de resturi, lăsând gunoiul aruncat direct pe jos, lângă ghenă. Edilul a mai menționat atunci că speră ca, la începutul anului viitor, problema să se rezolve.

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