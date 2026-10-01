Pe scurt: Plata rovinietei și a tarifului TollRo se face doar prin aplicația TollRo sau distribuitori autorizați, nu prin virament bancar. Utilizatorii riscă amenzi dacă nu respectă noile reguli.

Începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, rovinieta și tariful TollRo (inclusiv tichetul de rută) pot fi achitate doar prin canalele oficiale ale noului Sistem de Tarifare Rutieră Electronică, potrivit comunicatului CNAIR.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizează că orice plată efectuată prin virament bancar direct în conturile instituției nu este recunoscută ca tarif valabil și nu conferă dreptul de circulație pe rețeaua de drumuri naționale.

Reprezentanții CNAIR au constatat că, începând cu 28 septembrie 2026, în conturile de venituri ale companiei au fost virate sume cu mențiuni precum „plată toll”, „tarif TollRo” sau „portofel electronic”. CNAIR subliniază că aceste sume nu reprezintă plata rovinietei, a tichetului de rută sau a tarifului TollRo și nu pot fi asociate unui vehicul sau unei perioade de valabilitate.

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Astfel, utilizatorii care au efectuat astfel de plăți riscă să circule fără tarif valabil și să fie sancționați.

CNAIR solicită ferm utilizatorilor să nu efectueze viramente directe în conturile bancare ale companiei pentru plata rovinietei, a tichetului de rută, a tarifului TollRo sau pentru alimentarea portofelului electronic. Plata trebuie realizată exclusiv prin canalele oficiale ale noului sistem electronic.

Canalele oficiale pentru plata rovinietei și a tarifului TollRo

Începând cu 1 octombrie 2026, plata rovinietei și a tarifului TollRo se poate face prin următoarele canale oficiale:

Aplicația mobilă TollRo , disponibilă gratuit pentru iOS și Android – permite achiziția rovinietei, a tichetului de rută și înregistrarea traseului pentru TollRo;

, disponibilă gratuit pentru iOS și Android – permite achiziția rovinietei, a tichetului de rută și înregistrarea traseului pentru TollRo; Distribuitorii autorizați – inclusiv achiziția rovinietei prin SMS.

În cazul tichetelelor de rută, plata se face în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei. Pentru tarifarea pe distanța parcursă, traseul se înregistrează prin aplicația mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic asociat contului utilizatorului.

CNAIR precizează că în niciunul dintre aceste cazuri plata nu se face prin virament bancar direct în conturile instituției.

Restituirea sumelor virate greșit și valabilitatea rovinietelor emise anterior

Persoanele care au virat deja sume în conturile CNAIR pot solicita restituirea acestora printr-o cerere transmisă la adresa de e-mail registraturacnair@andnet.ro.

Cererea trebuie să fie însoțită de dovada plății (ordinul de plată) și de datele contului bancar în care să se facă restituirea (IBAN și titular). CNAIR subliniază că aceste sume nu țin loc de tarif și nu conferă dreptul de circulație legală pe drumurile naționale.

Rovinietele pentru vehiculele de transport persoane (autoturisme, microbuze și autocare) și cele pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, emise până la 30 septembrie 2026 prin sistemul actual (SIEGMCR), își păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe ele. Nu este necesară achiziția unei roviniete noi, iar verificarea acestora în trafic se face automat.

CNAIR a mai transmis, în contextul schimbărilor recente, avertismente privind site-urile neautorizate care percep taxe suplimentare pentru rovinietă, recomandând utilizatorilor să folosească doar canalele oficiale pentru achiziție.

Compania reamintește că, pentru a circula legal pe drumurile naționale din România începând cu 1 octombrie 2026, utilizatorii trebuie să achite rovinieta, tichetul de rută sau tariful TollRo prin aplicația TollRo sau prin distribuitorii autorizați.