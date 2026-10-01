Pe scurt: Zona Muncel – Rampa Ștefan cel Mare intră într-o nouă etapă de modernizare, cu lucrări la trotuare și infrastructură pietonală.

Primăria Municipiului Sibiu a anunțat că proiectul de modernizare a zonei strada Muncel – Rampa Ștefan cel Mare avansează cu o nouă etapă de lucrări. Potrivit postării oficiale publicate joi, 1 octombrie 2026, în această fază se desfășoară intervenții dedicate infrastructurii pietonale.

Mai exact, echipele de muncitori lucrează la amenajarea trotuarelor, ceea ce presupune atât bordurarea cât și betonarea acestora. Aceste operațiuni sunt parte a unui proces mai amplu de reabilitare urbană, menit să îmbunătățească accesul și siguranța pietonilor din zonă.

Primăria Sibiu a transmis că lucrările continuă, fără a preciza o dată de finalizare pentru această etapă. Proiectul vizează creșterea calității infrastructurii publice și modernizarea spațiului urban în cartierul respectiv.

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Zona strada Muncel – Rampa Ștefan cel Mare se află într-un proces de transformare, iar intervențiile la trotuare reprezintă un pas important pentru locuitorii și utilizatorii acestor artere. Autoritățile locale au subliniat că modernizarea va aduce beneficii atât pentru pietoni, cât și pentru aspectul general al cartierului.