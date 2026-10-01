Pe scurt: Pavilionul Administrativ al Spitalului Județean Sibiu va fi modernizat cu fonduri europene, vizând reducerea consumului de energie și condiții mai bune pentru personal.

Consiliul Județean Sibiu a anunțat lansarea licitației pentru execuția lucrărilor de renovare energetică a Pavilionului Administrativ din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Potrivit comunicatului transmis joi, 1 octombrie 2026, această investiție continuă procesul de modernizare a infrastructurii medicale gestionate de Consiliul Județean.

Pavilionul vizat găzduiește personalul administrativ al celui mai mare spital din județ și are o suprafață construită desfășurată de 1.762 metri pătrați. Lucrările vor aduce, potrivit autorităților, atât o reducere semnificativă a consumului de energie și a costurilor de funcționare, cât și îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru angajați.

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„După investițiile pe care le-am făcut în clădirile și spațiile destinate pacienților, continuăm modernizarea Spitalului Județean cu Pavilionul Administrativ. Este clădirea în care lucrează oamenii care, din spatele actului medical, contribuie în fiecare zi la funcționarea celui mai mare spital al județului și este firesc să le asigurăm condiții de lucru mai bune. În același timp, prin această investiție reducem semnificativ consumul de energie și costurile de funcționare. Continuăm, așadar, să modernizăm pas cu pas întregul ansamblu al Spitalului Județean”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Lucrările prevăd termoizolare, instalații moderne și panouri solare

Proiectul prevede termoizolarea clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare, reabilitarea învelitorii și termoizolarea planșeului, precum și modernizarea instalațiilor. Instalațiile termice vor fi înlocuite, iar clădirea va fi dotată cu sisteme moderne de ventilație și iluminat eficient. De asemenea, vor fi montate panouri solare și fotovoltaice, ventiloconvectoare, module termice, chiller și un sistem BMS pentru gestionarea eficientă a instalațiilor.

Proiectul include și reparații structurale, consolidări, precum și refacerea trotuarelor și a rampelor de acces. La finalizarea lucrărilor, consumul anual de energie primară al clădirii va fi redus cu 60,67%, iar emisiile de gaze cu efect de seră vor scădea cu 65,41%. Aceste îmbunătățiri vor duce la costuri de funcționare mai mici pentru spital.

Finanțare europeană și contribuție locală pentru proiectul de peste 19 milioane de lei

Investiția este finanțată prin Programul Regiunea Centru 2021–2027, Prioritatea 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul, Acțiunea 3.2 – Eficiență energetică în clădiri publice.

Valoarea totală a proiectului „Renovare energetică a Pavilionului Administrativ din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”, cod SMIS 305896, este de 19.029.650,25 lei. Din această sumă, 18.346.003,88 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, adică 98% din valoarea totală eligibilă aprobată, iar contribuția proprie a Județului Sibiu este de 2%.

Modernizarea Pavilionului Administrativ se înscrie în seria de proiecte de eficientizare energetică și reabilitare a clădirilor medicale din județ, după cum s-a întâmplat și în cazul altor pavilioane, precum modernizarea Pavilionului C17 de la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu.