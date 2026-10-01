Pe scurt: Un localnic din Nou a ajuns în arest după ce a fost prins că a tăiat și furat arbori din pădurea Roșia. Prejudiciul depășește 23.000 de lei.

Un bărbat de 35 de ani din localitatea Nou a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a tăiat fără drept și a sustras material lemnos din fondul forestier național de pe raza localității Roșia.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, faptele ar fi avut loc în perioada 4-5 septembrie, când suspectul ar fi tăiat ilegal 21 de arbori, cu un volum total de 23,334 metri cubi.

Sesizarea către poliție a fost făcută pe 7 septembrie, iar prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 23.000 de lei. În urma investigațiilor, polițiștii Serviciului de Ordine Publică, Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, au efectuat patru percheziții domiciliare pe raza județului Sibiu, în data de marți, 29 septembrie 2026.

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În timpul perchezițiilor, oamenii legii au reușit să recupereze 19,773 metri cubi de material lemnos din specia gorun. Acesta a fost identificat ca provenind din tăierile ilegale semnalate în fondul forestier Roșia.

Bărbatul a fost inițial reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu. Ulterior, Judecătoria Sibiu a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.