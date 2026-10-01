Pe scurt: CNAIR a suspendat sancțiunile pentru șoferii afectați de problemele tehnice la TollRo. Notificările și plățile au fost afectate de incident.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat un incident tehnic în platforma TollRo, apărut la scurt timp după lansarea oficială a sistemului de tarifare electronică rutieră, la data de 1 octombrie 2026, ora 00:00.

Potrivit CNAIR, utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll din cauza acestor probleme nu vor fi sancționați până la remedierea situației, conform prevederilor legii 226/2023.

Conform articolului 9, alineatul (4) din Normele de aplicare, în cazul unei disfuncționalități a Sistemului de Tarifare Rutieră (STRR) sau a mijloacelor automate de control, vehiculele care au un OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu sunt considerate ca fiind în situație de neplată a TollRo pentru intervalul afectat. Taxa aferentă va fi stabilită ulterior, pe baza datelor disponibile, fără costuri suplimentare pentru utilizator.

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Probleme la trimiterea notificărilor și la procesarea plăților după lansarea TollRo

Incidentul tehnic a fost cauzat de numărul foarte mare de utilizatori înregistrați și de tranzacții efectuate imediat după lansare. Platforma a trimis un volum mare de e-mailuri tranzacționale (confirmări, documente justificative, notificări de cont) într-un interval scurt de timp. Furnizorii internaționali de e-mail, precum Google (Gmail) și Yahoo, au activat automat filtre anti-spam, limitând temporar mesajele provenite de la domeniul etoll.ro. Astfel, unele notificări au fost întârziate sau nu au ajuns la destinatari.

Totodată, au apărut disfuncționalități la interconectarea cu procesatorul de plăți, în special în fluxul de autorizare și confirmare a tranzacțiilor dintre platformă și procesator. CNAIR precizează că problema este una exclusiv tehnică și ține de interfața de comunicare cu procesatorul de plăți.

Funcționalitatea de alimentare a contului cu credite TollRo a fost afectată, iar echipele tehnice lucrează împreună cu procesatorul de plăți pentru identificarea și remedierea cauzei. Sunt în curs de desfășurare analiza tehnică comună, verificarea și reconcilierea tranzacțiilor inițiate în intervalul afectat, pentru ca orice sumă plătită să fie corect atribuită în contul utilizatorului, precum și monitorizarea permanentă a fluxului de plăți până la stabilizarea completă a sistemului.

CNAIR a transmis că, după remedierea problemelor tehnice, va reveni cu un nou anunț. Utilizatorii pot contacta registratura pentru depunerea documentelor la adresa de e-mail: registraturacnair@andnet.ro.

Problemele apărute la lansarea TollRo vin în contextul în care transportatorii au cerut modificarea urgentă a regulilor TollRo și suspendarea amenzilor cât timp sistemul are probleme.