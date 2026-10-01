Pe scurt:
Un sibian a fost oprit pe Calea Gușteriței fără permis și cu alcoolemie de 1,18 mg/l, iar acum este cercetat sub control judiciar. Detaliile cazului ridică semne de întrebare privind siguranța rutieră.
Un bărbat în vârstă de 51 de ani, din municipiul Sibiu, a fost reținut de polițiștii Biroului Rutier Sibiu după ce a fost depistat conducând un autoturism pe Calea Gușteriței fără a deține permis de conducere.
Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc luni, 28 septembrie 2026, în jurul orei 04:00.
La momentul opririi, polițiștii au efectuat o testare cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o concentrație de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, șoferul a refuzat recoltarea probelor biologice la o unitate medicală, fapt care constituie o infracțiune distinctă.
În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. A doua zi, marți, 29 septembrie 2026, procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu a instituit măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de bărbat.
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