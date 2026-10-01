Pe scurt: Șoferii Tursib au experimentat cu ochelari VR cum se modifică percepția și reacțiile sub influența alcoolului. Exercițiul a avut loc cu sprijinul Poliției Sibiu.

Conducătorii auto ai Tursib au participat joi, 1 octombrie 2026, la o ședință de siguranță a circulației organizată împreună cu reprezentanți ai Poliției Sibiu, potrivit .

În cadrul întâlnirii, șoferii au luat parte la un exercițiu practic de conștientizare privind efectele consumului de alcool asupra capacității de a conduce. Exercițiul a folosit ochelari VR, care simulează modul în care alcoolul afectează percepția, coordonarea și timpul de reacție al unei persoane aflate sub influență.

Participanții au putut experimenta direct dificultățile de orientare și scăderea atenției, elemente esențiale pentru siguranța la volan. Prin această simulare, organizatorii au dorit să transmită un mesaj clar: consumul de alcool și condusul nu sunt compatibile.

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Reprezentanții Poliției Sibiu au colaborat la desfășurarea exercițiului, oferind explicații despre riscurile reale ale condusului sub influența alcoolului și despre consecințele legale ale acestui comportament.

Șoferii Tursib au discutat cu polițiștii despre situații întâlnite în trafic și despre importanța menținerii vigilenței la volan. Exercițiul a fost apreciat ca fiind util pentru creșterea gradului de conștientizare în rândul personalului care transportă zilnic sute de pasageri prin oraș.

Organizatorii au subliniat că astfel de acțiuni vor continua, pentru a promova responsabilitatea și siguranța rutieră atât în rândul angajaților Tursib, cât și în comunitatea sibiană.

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