Pe scurt: Campionatul Național de Viteză în Coastă aduce restricții majore de trafic la Mediaș. Află ce drumuri se închid și când poți circula pe DN14A.

Primăria Municipiului Mediaș a anunțat, printr-un comunicat transmis joi, 1 octombrie 2026, că traficul rutier pe DN14A, la ieșirea spre Târnăveni, va fi restricționat în weekendul 3 – 4 octombrie pentru desfășurarea celei de-a șaptea etape a Campionatului Național de Viteză în Coastă 2026.

Evenimentul este organizat de Federația Română de Automobilism Sportiv, Primăria Mediaș prin Direcția pentru Cultură și Clubul Sportiv Municipal Mediaș, și va începe în fiecare zi la ora 9:00, pe sectorul Hula Baznei.

Potrivit Primăriei Mediaș, restricțiile vizează sectorul de drum cuprins între strada Nucului și intrarea în comuna Blăjel, incluzând străzile Baznei, Hula Veche, Marțian Negrea (la intersecția cu strada Toamnei) și Codrului.

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Comisia de Avizare a Adunărilor Publice a decis închiderea circulației rutiere pe acest tronson în ambele zile ale competiției, între orele 07:30 și 19:30 în data de 3 octombrie, respectiv între 07:30 și 18:30 în data de 4 octombrie.

Restricțiile sunt impuse pentru desfășurarea sesiunilor de antrenament, recunoaștere și concurs. În anumite intervale, circulația va fi redeschisă temporar: sâmbătă, 3 octombrie, între orele 12:30 – 12:55 și 15:05 – 15:30, iar duminică, 4 octombrie, între 12:45 – 13:30. În aceste perioade, participanții la trafic pot circula pe tronsonul dintre strada Nucului și localitatea Blăjel.

Rute ocolitoare și restricții suplimentare pentru șoferi

Autoritățile au stabilit rute ocolitoare pentru șoferii afectați de restricții. Pentru autovehiculele de până la 7,5 tone, traseul alternativ recomandat este str. Stadionului – Păucea – Blăjel și retur. Pentru traficul greu, șoferii sunt sfătuiți să folosească rutele către Sighișoara sau Blaj.

Toate rutele ocolitoare vor fi semnalizate corespunzător pe durata competiției.

Pe lângă restricțiile de pe DN14A, Comisia de Avizare a Adunărilor Publice a decis și închiderea parcării din fața fostului cinematograf „Central” din Mediaș. Parcarea va fi indisponibilă de vineri, 2 octombrie, ora 07:00, până duminică, 4 octombrie, ora 20:00, pentru a facilita buna desfășurare a evenimentului.

Organizatorii și autoritățile locale le recomandă șoferilor să respecte semnalizările temporare și să folosească rutele alternative pentru a evita blocajele. De asemenea, participanții la trafic sunt rugați să țină cont de intervalele orare în care circulația va fi permisă temporar pe sectorul restricționat.

Primăria Mediaș și organizatorii competiției își cer scuze pentru disconfortul creat și mulțumesc locuitorilor și șoferilor pentru înțelegere pe perioada desfășurării Campionatului Național de Viteză în Coastă.