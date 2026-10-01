Pe scurt: Călătorii Tursib din Sibiu întâmpină dificultăți la cumpărarea biletelor din cauza unor probleme tehnice. Compania promite actualizări pe măsură ce situația evoluează.

Compania Tursib a informat joi, 1 octombrie 2026, că sistemul său de ticketing se confruntă cu probleme tehnice care afectează procesul de achiziție a titlurilor de călătorie.

Potrivit anunțului publicat pe pagina oficială de Facebook, defecțiunea împiedică momentan cumpărarea biletelor și abonamentelor prin sistemul electronic.

Reprezentanții Tursib și-au cerut scuze pentru inconvenientele create și au mulțumit călătorilor pentru înțelegere. Compania a precizat că lucrează la remedierea situației și va reveni cu informații suplimentare imediat ce problema va fi rezolvată.

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Problemele tehnice la sistemul de ticketing pot afecta atât achiziția biletelor de la automatele din stații, cât și plata electronică prin aplicații sau carduri contactless.

Călătorii sunt sfătuiți să urmărească actualizările Tursib pentru a afla când serviciul va fi reluat în condiții normale.

Sistemul de ticketing electronic a fost implementat pentru a facilita accesul rapid la transportul public din Sibiu, iar orice întrerupere poate genera dificultăți pentru utilizatorii obișnuiți cu plata digitală.

În urmă cu aproximativ trei luni, Tursib a instalat afișaje inteligente în 130 de stații, oferind informații în timp real despre sosirea autobuzelor.