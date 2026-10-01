Pe scurt: Cisnădie vrea să devină mai independentă energetic: două proiecte pentru stocarea și producerea energiei solare au fost depuse la Fondul pentru Modernizare.

Primăria Orașului Cisnădie a depus două noi proiecte în cadrul Fondului pentru Modernizare, cu scopul de a dezvolta infrastructura energetică locală și de a crește utilizarea energiei din surse regenerabile.

Potrivit unei postări publicate pe pagina oficială de Facebook a instituției, aceste inițiative marchează continuarea demersurilor pentru modernizarea orașului și pentru asigurarea unor soluții sustenabile pentru comunitate. Informația a fost transmisă joi, 1 octombrie 2026.

Primul proiect vizează stocarea energiei pentru parcul fotovoltaic aflat în implementare

Primul dintre cele două proiecte depuse de Primăria Cisnădie se referă la implementarea unui sistem de stocare a energiei electrice pentru primul parc fotovoltaic al orașului, care se află deja în faza de implementare. Acest sistem de stocare va permite valorificarea mai eficientă a energiei produse, reducând pierderile și asigurând o utilizare optimă a resurselor solare disponibile.

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Al doilea proiect prevede construirea unui nou parc fotovoltaic cu sistem de stocare

Al doilea proiect depus prevede realizarea unui nou parc fotovoltaic, dotat cu sistem de stocare a energiei și având o capacitate de 0,4 MW. Acest parc va fi destinat producerii și utilizării energiei din surse regenerabile, contribuind la reducerea costurilor cu energia și la creșterea gradului de independență energetică a orașului.

Prin aceste investiții, administrația locală urmărește să valorifice mai eficient energia solară și să asigure pe termen lung o reducere a cheltuielilor cu energia electrică. Totodată, proiectele sunt menite să crească gradul de autonomie energetică a Cisnădiei și să sprijine tranziția către soluții sustenabile pentru comunitate.

Primăria Cisnădie a precizat că depunerea celor două proiecte reprezintă un nou pas în direcția modernizării orașului. Reprezentanții instituției au anunțat că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce proiectele vor parcurge etapele de evaluare și aprobare.

Mai multe detalii despre activitatea administrației locale puteți găsi și în articolul Primăria Cisnădie face angajări: 5 posturi scoase la concurs.