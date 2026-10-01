Pe scurt: Firmele au la dispoziție încă un an și jumătate pentru a-și actualiza codurile CAEN, după ce termenul a fost prelungit de Guvern. Doar o treime dintre companii au reușit să finalizeze procedura până acum.

Guvernul a adoptat joi, 1 octombrie 2026, o hotărâre prin care termenul pentru actualizarea codurilor CAEN de către firme a fost prelungit până la 25 martie 2027.

Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, care a precizat că decizia a fost luată în urma solicitărilor venite din partea mediului de afaceri și a constatării că doar o parte dintre companii au reușit să finalizeze procedura.

Potrivit AGERPRES, ministrul Irineu Darău a explicat că doar 37,24% dintre profesioniștii care aveau obligația să își actualizeze codurile CAEN conform noii clasificări CAEN Rev. 3 au făcut acest lucru până la data de 25 septembrie 2026, conform datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

“Pentru unele firme este o actualizare simplă, dar pentru altele, mai ales din domenii precum comerțul, construcțiile, transporturile sau IT-ul, lucrurile sunt mai complicate: unele coduri s-au împărțit în mai multe categorii, există neclarități și, în anumite situații, trebuie actualizate și autorizațiile”, a transmis Darău.

Ministrul a subliniat că această prelungire a termenului urmărește să evite blocarea activității companiilor din cauza unei proceduri administrative.

“Până la 25 martie 2027, codurile CAEN Rev. 2 și CAEN Rev. 3 vor putea fi folosite în paralel. Este un timp în plus de care știm că multe firme au nevoie. Îi încurajăm pe toți să facă aceste modificări cât mai repede! Vrem ca datele pe care le avem din economie să fie mai bine colectate, integrate în raportările EUROSTAT și să ne permită politici publice bazate pe date corecte. Și mai vrem să evităm aglomerația, presiunea inutilă și situații în care o formalitate administrativă ajunge să încurce activitatea de zi cu zi. Avem încă șase luni în care să facem această tranziție așezat”, a mai spus Irineu Darău.

Confederația patronală IMM România a solicitat, miercuri, 30 septembrie 2026, prelungirea cu cel puțin șase luni a termenului pentru actualizarea codurilor CAEN, care expirase la 25 septembrie 2026.

Organizația a atras atenția asupra riscurilor la care sunt expuși antreprenorii din cauza expirării termenului, printre care suprasolicitarea activității Oficiului Național al Registrului Comerțului din cauza numărului mare de cereri într-un interval scurt și blocarea activității întreprinderilor care trebuie să își coreleze obiectul de activitate cu autorizațiile, avizele sau licențele necesare funcționării.

Actualizarea codurilor CAEN este necesară pentru alinierea la noua clasificare CAEN Rev. 3, care presupune, în unele cazuri, modificări semnificative ale obiectului de activitate și obținerea de noi autorizații sau avize. Pentru multe firme, această procedură a generat dificultăți suplimentare, mai ales în sectoarele unde codurile au fost împărțite sau redefinite.

Guvernul a decis astfel să permită folosirea în paralel a codurilor CAEN Rev. 2 și CAEN Rev. 3 până la 25 martie 2027, oferind companiilor un răgaz suplimentar pentru a-și pune la punct documentația necesară și pentru a evita blocajele administrative. Autoritățile încurajează firmele să finalizeze actualizarea cât mai curând, pentru a asigura o tranziție ordonată și pentru a evita aglomerarea la ONRC în apropierea noului termen limită.