Pe scurt: Șoferii care circulă între Sibiu și Boița vor trebui să folosească rute alternative timp de peste două luni, din cauza lucrărilor la autostrada Sibiu-Pitești.

Circulația pe autostrada A1 va fi închisă între Sibiu și Boița începând de luni, 5 octombrie 2026, pentru continuarea lucrărilor la lotul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești. Potrivit DRDP Brașov, restricția va fi valabilă până la 19 decembrie 2026.

Constructorii turci Mapa-Cengiz vor începe lucrările la pasajul peste breteaua rutieră care asigură descărcarea A1 în DN7. Acest pasaj face parte din nodul rutier ce va conecta autostrada A13 cu A1 în zona localității Boița. Proiectul presupune construirea pasajului în consolă, folosind un cofrag metalic mobil, ceea ce impune întreruperea totală a traficului pe tronsonul afectat pentru siguranța participanților la trafic.

Traficul va fi deviat pe DN7 și DN1 între Boița, Tălmaciu, Veștem și Cisnădie

Pe durata restricțiilor, traficul rutier va fi deviat pe DN7, între localitățile Boița, Tălmaciu și Veștem, și pe DN1, între Veștem și Cisnădie. Astfel, șoferii care tranzitează zona vor trebui să folosească aceste rute alternative pentru a ajunge la destinație.

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Închiderea circulației pe A1 între nodurile rutiere Cisnădie și Boița este necesară pentru a permite desfășurarea lucrărilor fără riscuri pentru șoferi. Nodul rutier Boița este un punct cheie pentru conectarea viitoarelor tronsoane de autostradă din zonă.

DRDP Brașov recomandă conducătorilor auto să urmărească semnalizarea temporară din zonă și să ia în calcul timpi suplimentari de deplasare pe rutele ocolitoare. Pentru alte informații despre restricții de circulație în Sibiu, consultați și acest articol.