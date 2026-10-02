Pe scurt: Un bărbat din Mediaș a ajuns în arest după ce ar fi incendiat casa în care locuia cu partenera. Poliția continuă ancheta sub supravegherea procurorilor.

Un bărbat de 58 de ani din Mediaș a fost reținut de polițiștii municipiului, fiind cercetat pentru distrugere prin incendiere, potrivit IPJ Sibiu.

Incidentul s-a petrecut joi, 1 octombrie 2026, când o femeie de 55 de ani a alertat autoritățile, susținând că partenerul său ar fi dat foc locuinței pe care o împărțeau.

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Sesizarea a fost făcută la scurt timp după producerea incendiului, iar polițiștii au intervenit la fața locului pentru a stabili circumstanțele exacte ale evenimentului. Din primele verificări, bărbatul ar fi recurs la acest gest pe fondul unui conflict cu partenera sa.

În urma probelor adunate, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost dus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, urmând să fie prezentat procurorilor pentru stabilirea măsurilor preventive.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Sibiu, nu au fost raportate victime în urma incendiului, însă locuința a suferit pagube materiale semnificative. Femeia care a alertat poliția nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.