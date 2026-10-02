Pe scurt:
Află cum poți interacționa cu polițiștii și câinii de serviciu la evenimentul special din Parcul Sub Arini, organizat de Poliția Sibiu.
Poliția Sibiu organizează duminică, 4 octombrie 2026, o întâlnire dedicată Zilei Internaționale a Animalelor, în Parcul Sub Arini din Sibiu.
Evenimentul va avea loc între orele 11:00 și 14:00, în parcarea publică adiacentă zonei de aparate de fitness.
Potrivit Poliției Sibiu, întâlnirea este adresată tuturor iubitorilor de animale, indiferent de vârstă. Participanții vor putea discuta cu polițiștii despre protecția animalelor, drepturile și responsabilitățile deținătorilor, precum și despre activitatea polițiștilor specializați în acest domeniu.
Cei prezenți vor avea ocazia să descopere mai multe despre misiunile polițiștilor și activitatea câinilor de serviciu, dar și despre modul în care sunt protejate animalele în Sibiu. Organizatorii subliniază că protejarea animalelor este responsabilitatea fiecăruia dintre noi.
Evenimentul se adresează atât copiilor, cât și adulților, fiind o oportunitate de a afla direct de la polițiști cum pot contribui la bunăstarea animalelor și la prevenirea abuzurilor.
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