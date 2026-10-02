Cei mai simpatici „angajați” de la Consiliul Județean Sibiu: au venit la birou pe patru lăbuțe / foto video

Vineri, la Consiliul Județean Sibiu, printre documente, calculatoare și telefoane și-au făcut loc lăbuțe curioase, mieunături și multă voie bună. Mai mulți angajați au venit la birou însoțiți de animalele lor de companie, iar câinii, pisicile și chiar un iepure au devenit vedetele unei zile de lucru cu totul diferite.

La Consiliul Județean Sibiu, programul obișnuit de lucru a avut vineri o „concurență” simpatică. Birourile s-au animat, iar pauzele au fost, de data aceasta, și pentru joacă și răsfăț.

Ziua Mondială a Animalelor este sărbătorită în fiecare an pe 4 octombrie, iar anul acesta, în premieră, angajații Consiliului Județean Sibiu au marcat momentul într-un mod aparte: au venit la serviciu însoțiți de animalele lor de companie.

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Purtătorul de cuvânt al instituției și-a adus iepurașul la birou.

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▶ Vezi pagina acestui video: Cei mai simpatici „angajați” de la Consiliul Județean Sibiu: au venit la birou pe patru lăbuțe — VIDEO

„El este Jeff și are 4 luni. Și astăzi a fost colegul nostru de birou, pentru că aici, la Consiliul Județean, noi suntem prietenoși cu animăluțele și prin această acțiune”, a declarat Laurențiu Străuț, purtătorul de cuvânt al CJ Sibiu.

Nici administratorul public al județului nu a venit singur la serviciu. Adrian Bibu a fost însoțit de Dopamina, o cățelușă pe care spune că a găsit-o pe stradă în urmă cu două luni și pe care a adoptat-o.

„Se numește Dopamină. Am găsit-o în urmă cu două luni pe stradă și am adoptat-o. Și este parte din familia noastră. Și pentru că pe 4 octombrie avem Ziua Internațională a Animalelor, împreună cu echipa din conducere, i-am rugat pe toți colegii să vină astăzi cu animalul de companie la Consiliul Județean și mă bucur că au venit mulți”, a declarat Adrian Bibu.

Coco a fost una dintre pisicile care au schimbat pentru o zi confortul de acasă cu birourile Consiliului Județean. După primele momente în care a cercetat cu prudență noul loc, s-a acomodat repede, chiar dacă a rămas ceva mai rezervată când a venit vorba despre socializare.

„Ea este Coco. Are un an și două luni și azi a venit la serviciu să ajute. Pe toată lumea, pe toți colegii din birou. La început a fost puțin timidă pentru că nu știa locul, dar după ce s-a obișnuit cu el, deja se simte ca acasă”, spune Mariana Hașa, proprietara pisicii.

Ideea a venit din partea conducerii CJ Sibiu

Inițiativa a venit din partea conducerii Consiliului Județean Sibiu, care și-a dorit să marcheze Ziua Mondială a Animalelor și, în același timp, să transmită un mesaj despre locul pe care animalele de companie îl ocupă în viața oamenilor.

„Am auzit că și Universitatea Lucian Blaga marchează această zi printr-o acțiune similară și iată, două instituții importante din județul Sibiu care transmit un mesaj simplu, și anume că animalele fac parte din familie și din viața noastră”, a mai spus Adrian Bibu, administratorul public al județului Sibiu.

Pentru angajații instituției a fost, astfel, o zi de lucru ceva mai neobișnuită, cu mai multă voie bună prin birouri și, probabil, cu unele dintre cele mai simpatice pauze de lucru din acest an.

Cum a apărut Ziua Mondială a Animalelor

Ziua Mondială a Animalelor este marcată anual pe 4 octombrie și are rolul de a atrage atenția asupra protecției și bunăstării animalelor din întreaga lume.

Inițiativa i-a aparținut publicistului și activistului pentru protecția animalelor Heinrich Zimmermann, care a organizat prima manifestare în 1925, la Berlin, unde au participat peste 5.000 de persoane.

Din 1929, evenimentul a început să fie organizat pe 4 octombrie, dată care coincide cu sărbătoarea Sfântului Francisc de Assisi, considerat patronul animalelor și al ecologiei.

În 1931, în cadrul unui congres internațional pentru protecția animalelor desfășurat la Florența, propunerea ca 4 octombrie să devină Ziua Mondială a Animalelor a fost acceptată.

La Sibiu, angajații Consiliului Județean au marcat anul acesta momentul în avans, transformând pentru o zi birourile instituției într-un spațiu în care, alături de oameni, și-au găsit locul câini, pisici și un iepure.