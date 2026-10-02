Pe scurt: Chirurgi din Sibiu au participat la congresul de la Sinaia, unde s-au discutat cazuri complexe și importanța deciziilor rapide pentru salvarea vieții.

În perioada 24–27 septembrie 2026, Sinaia a găzduit Congresul Național de Chirurgie Toracică, un eveniment științific de referință pentru comunitatea medicală din România.

Potrivit Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, la congres au participat specialiști din întreaga țară, care au adus în discuție teme de actualitate și provocări din domeniul chirurgiei toracice.

Una dintre temele centrale ale întâlnirii a fost „Aspecte particulare ale plăgilor toraco-freno-abdominale”. Subiectul a pus accent pe complexitatea cazurilor în care experiența, rapiditatea deciziei și precizia actului operator pot face diferența între viață și moarte pentru pacienți. Discuțiile au evidențiat importanța colaborării interdisciplinare și a schimbului de experiență între medici.

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Reprezentanții Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu au subliniat că, dincolo de tehnică și protocoale, astfel de evenimente reamintesc faptul că medicina este, în primul rând, despre oameni, responsabilitate și curaj. Participarea la congres a fost văzută ca o oportunitate de a învăța din experiențele altor specialiști și de a contribui la progresul continuu al chirurgiei toracice.

Prof. Univ. Dr. Ciprian Tănăsescu a fost prezent la congres, implicându-se activ în dezbateri și prezentări. Potrivit organizatorilor, prezența sa a reprezentat o nouă dovadă a implicării medicilor sibieni în comunitatea medicală națională și a preocupării pentru perfecționare profesională.

Evenimentul de la Sinaia a fost apreciat pentru calitatea prezentărilor și a discuțiilor, transformându-se într-un spațiu de dialog și schimb de idei între specialiști. Organizatorii au felicitat toți participanții pentru contribuțiile aduse și pentru atmosfera de excelență profesională creată pe parcursul celor patru zile.

Congresul Național de Chirurgie Toracică a demonstrat încă o dată că pasiunea pentru medicină și dorința de a salva vieți rămân valori esențiale pentru profesioniștii din domeniu.

Un alt exemplu de implicare și excelență în medicina sibiană poate fi regăsit și în povestea Ioanei Bogdan, prezentată în articolul Când pasiunea întâlnește excelența: Povestea Ioanei Bogdan, specialista din Sibiu care aduce reabilitarea vizuală la standarde internaționale.