În ultimul meci desfășurat pe vechea arenă din Hunedoara, Corvinul a învins vineri într-un joc amical pe CSC 1599 Șelimbăr, scor 2-0.

Vechea arenă ”Corvinul” urmează să fie demolată, iar în locul ei să fie construit un nou stadion modern. În ultimul joc înaintea demolării, echipa de Superligă, Corvinul a întâlnit vineri într-un meci amical pe CSC 1599 Șelimbăr, care activează în eșalonul secund.

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A fost un joc cursiv, frumos, fără multe întreruperi. Hunedoara a deschis scorul în minutul 25, după un corner plouat, la care Florin Ilie a pus capul din 7 metri. La pauză, gazdele au condus cu 1-0.

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Corvinul s-a desprins în minutul 66, când fostul jucător al lui FC Hermannstadt, Ronaldo Deaconu a marcat cu o lovitură de cap din 8 metri.

Sibienii au trimis mingea în poartă în minutul 68, dar golul lui Wiktorsky cu capul a fost anulat pentru ofsaid. Șelimbăr a mai trimis dată mingea în poartă în prelungiri, dar tot din ofsaid.

S-a terminat 2-0 pentru Corvinul, care urmează să se mute la Petroșani pentru jocurile de Superliga.

CSC 1599 Șelimbăr se mută și ea la meciurile de Liga 2 de la Cisnădie pe ”Municipal” în Sibiu, pentru a beneficia de un gazon excelent.

Echipa pregătită de Eugen Beza va disputa primul meci oficial din acest sezon pe ”Municipal” sâmbăta viitoare, pe 10 octombrie, cu Unirea Slobozia.

CSC 1599 ȘELIMBĂR: Brănescu – T. Ivan, Giafer, Natea, Oroian – Al. Luca, Boboc – Kielhorn, D. Benzar, P. Petrescu – Bucuroiu. Au mai jucat: Măluțan, Wiktorski, Iancu, Cătălina, Șerban, Monea, Cristea, Lanțoș, Cocoș, Buia, Toader.