Consiliul Local al Municipiului Sibiu urmează să se întrunească într-o ședință extraordinară, în 6 octombrie, pentru a aproba două proiecte de hotărâre importante pentru dezvoltarea urbană a orașului. Pe ordinea de zi se află propunerile de constituire a Comisiei Locale de Avizare Integrată (CLAI) și a Comisiei de Acord Unic (CAU), două structuri administrative menite să debirocratizeze procesul de autorizare la nivelul municipalității.

Înființarea acestor două comisii reprezintă o obligație legală apărută ca urmare a adoptării noilor prevederi din Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Concret, Comisia Locală de Avizare Integrată (CLAI) va avea rolul de a analiza documentațiile de urbanism și de a emite un aviz unic integrat local, reunind astfel cerințele mai multor instituții într-un singur act. Pe de altă parte, Comisia de Acord Unic (CAU) va funcționa pentru a prelua, centraliza și emite avizele sau acordurile necesare pentru autorizațiile de construire. „Această nouă structură are rolul de a asigura simplificarea administrativă prin implementarea mecanismului de avizare integrată și emiterea acordului unic de la nivel local, pentru proiectele de detaliu și autorizațiile de construire”, se arată în proiect.

Prin acest demers administrativ, obținerea avizelor pentru documentațiile de urbanism și a autorizațiilor de construire ar trebui să devină o procedură mult mai fluidă și mai rapidă pentru cetățeni.

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Conform regulamentelor propuse, ambele comisii vor fi conduse și convocate exclusiv de către Arhitectul-Șef al Municipiului Sibiu. Din componența CAU și CLAI vor face parte membri desemnați de către conducătorii instituțiilor avizatoare, aceștia urmând să fie nominalizați oficial prin dispoziție a primarului. Documentațiile tehnice detaliază și aspectul financiar, stipulând că membrii specialiști au dreptul la o indemnizație de 250 de lei pentru fiecare ședință la care participă, însă veniturile totale obținute din această activitate sunt plafonate la maximum 1.000 de lei pe lună, indiferent de numărul întrunirilor.

Odată ce proiectele vor fi aprobate prin votul consilierilor locali, Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei va asigura implementarea acestor hotărâri. Această reorganizare reprezintă un pas important pentru alinierea aparatului administrativ local la noile rigori naționale din domeniul construcțiilor.