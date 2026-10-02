Pe scurt:
Un bărbat din Mureș a fost prins la Sibiu după ce a furat două telefoane din casa unei femei. Poliția continuă cercetările sub coordonarea Parchetului.
Un bărbat de 39 de ani din județul Mureș a fost reținut la Sibiu, fiind acuzat de furt calificat din locuință, potrivit IPJ Sibiu.
Incidentul a avut loc joi, 1 octombrie 2026, când o femeie de 65 de ani din Sibiu a sesizat poliția că o persoană necunoscută a pătruns în locuința sa și a sustras două telefoane mobile.
Polițiștii au intervenit imediat după primirea sesizării și au demarat investigațiile pentru identificarea autorului. În urma cercetărilor, principalul suspect a fost identificat ca fiind un bărbat de 39 de ani din județul Mureș.
Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu.
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