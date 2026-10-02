Pe scurt: Euro a depășit pragul istoric de 5,34 lei, iar moneda națională continuă să se deprecieze. Vezi cât costă și celelalte valute la cursul BNR.

Euro a atins vineri, 2 octombrie 2026, un nou maxim istoric, fiind cotat la 5,3447 lei, potrivit Mediafax. Acesta este cel mai ridicat curs anunțat de Banca Națională a României în ultimii zece ani, depășind toate valorile înregistrate în intervalul octombrie 2016 – octombrie 2026.

Moneda europeană s-a apreciat cu 6,7 bani față de ziua precedentă, când BNR anunțase un curs de 5,2777 lei pentru un euro. Creșterea de vineri reprezintă o majorare de 1,27% într-o singură zi, ceea ce marchează o depreciere semnificativă a leului.

Potrivit datelor BNR, în ultimul deceniu, cel mai mic curs euro-leu a fost de 4,4484 lei, iar media perioadei a fost de 4,8638 lei. Nivelul atins vineri depășește toate recordurile anterioare, confirmând tendința de depreciere a monedei naționale. În urmă cu doar câteva zile, euro se apropia deja de acest maxim, după cum relata și Ora de Sibiu.

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Și celelalte valute importante au înregistrat valori ridicate la cursul BNR de vineri.

Dolarul american a fost cotat la 4,7519 lei, lira sterlină la 6,2764 lei, iar francul elvețian la 5,7347 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4526 lei. Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2658 lei, iar zlotul polonez la 1,2216 lei.

Prețul gramului de aur a ajuns la 639,2010 lei, reflectând de asemenea volatilitatea de pe piețele financiare. Cursurile oficiale sunt calculate de BNR pe baza cotațiilor practicate de băncile autorizate să opereze pe piața valutară.

Lista oficială a cursurilor nu obligă băncile comerciale și casele de schimb să folosească aceste valori în tranzacțiile efective, însă ele reprezintă reperul principal pentru piața valutară din România.