Expoziție inedită la Sibiu: De la ciuperci cu miros de vanilie până la o specie descoperită pentru prima dată în România / foto video

Mirosuri puternice de pădure, forme și culori spectaculoase, ciuperci comestibile, toxice, dar și specii extrem de rare pot fi descoperite, în această perioadă, la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu. Expoziția „Ciuperci Norocoase” reunește peste 150 de specii de ciuperci descoperite în județul Sibiu și îi invită pe sibieni să descopere cât de fascinant este, de fapt, regnul Fungi.

Anul acesta, realizarea expoziției „Ciuperci Norocoase” nu a fost deloc ușoară. Seceta a făcut ca multe dintre speciile care apar în mod obișnuit în pădurile județului Sibiu să fie mult mai greu de găsit. Chiar și în aceste condiții, Florin Bustan, pasionat de micologie și unul dintre oamenii care au făcut posibilă expoziția, a reușit să adune peste 150 de specii. Unele sunt comune și pot ajunge în farfuriile iubitorilor de ciuperci, în timp ce altele sunt atât de rare încât întâlnirea cu ele este o adevărată surpriză.

„Chiar dacă este o perioadă de secetă, cu eforturi mari am reușit să aducem publicului sibian o grămadă de ciuperci, printre care și rarități”, spune Florin Bustan.

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▶ Vezi pagina acestui video: Expoziție inedită la Sibiu: De la ciuperci cu miros de vanilie până la o specie descoperită pentru prima dată în România — VIDEO

În vitrine pot fi admirate ciuperci din județul Sibiu, în special din zonele montane, unde umezeala a permis apariția lor. O parte dintre exemplare provin și din alte zone ale țării, iar expoziția este îmbogățită pe parcursul zilelor cu exemplare proaspete, congelate sau uscate.

„Toate ciupercile proaspete sunt din județul Sibiu. Avem și din alte zone, din Alba sau Hunedoara, dar majoritatea sunt din județul Sibiu. Schimbăm zilnic, aducem și proaspete. Avem o diversitate foarte mare”, explică organizatorul.

De la gălbiori și ghebe la specii toxice și ciuperci cu miros de usturoi sau vanilie

Vizitatorii pot descoperi atât specii cunoscute, precum gălbiorii, ghebele sau hribii, cât și ciuperci despre care mulți sibieni poate nu au auzit niciodată. Printre exponate se află „coama leului”, „puiul pădurii”, ciuperci cu miros de usturoi, dar și specii toxice, unele având chiar un miros asemănător săpunului de casă.

Unele dintre ciuperci surprind prin modul în care cresc. Există specii care apar pe conuri, pe lemn sau pe alte substraturi neobișnuite, iar pentru vizitatori fiecare vitrină poate deveni o mică lecție de biologie. „Sunt multe specii de toamnă care nu erau în expoziție în primăvară. Acum avem ciuperci proaspete și congelate, dar și exemplare uscate din speciile care apar în alte perioade ale anului”, spune Florin Bustan.

O descoperire rară, făcută în județul Sibiu

Una dintre cele mai importante piese ale expoziției este un exemplar de Gyromitra sphaerospora, o specie rară, descoperită de Florin Bustan în luna iunie, în județul Sibiu.

Exemplarul este expus în prezent în formă uscată, iar descoperirea face obiectul unei cercetări științifice. Un articol dedicat acesteia urmează să fie publicat. „În anul acesta, în iunie, am găsit o Gyromitra sphaerospora, pentru prima oară găsită și documentată pe teritoriul României. Am găsit-o în județul Sibiu. Urmează un articol științific. Este cea mai mare realizare a mea în micologie”, povestește Florin Bustan.

„Tot timpul apare ceva nou”

Expoziția i-a atras deja pe sibienii curioși să vadă ce mai poate ascunde pădurea. Dan, unul dintre vizitatori, spune că a fost surprins de diversitatea speciilor și de modul în care acestea pot fi utilizate.

„E fascinantă pentru mine. Știu la ce am venit, dar acum că am văzut și exponatele, am descoperit lucruri noi. Cred că ciupercile sunt foarte utile astăzi, inclusiv medicinal vorbind, dar și pentru multe alte domenii. Este o inițiativă de salutat”, spune acesta.

Pentru Simona, o vizitatoare fidelă a expoziției, tocmai apariția unor lucruri noi de la o ediție la alta face ca experiența să fie interesantă. „De câte ori vin la expoziție, vin și să văd ceva nou și să descopăr și alte specii. Spre exemplu, acum am spus «Uite, creasta cocoșului», dar de fapt este o ciupercă de gheață. Deși le-am văzut de foarte multe ori, tot timpul apare ceva nou, ceva interesant”, povestește aceasta.

Unele specii sunt cunoscute și pentru gustul lor. Vizitatoarea spune că a consumat de-a lungul timpului mai multe dintre ele, precum gălbiori sau urechi de lemn, și recomandă expoziția tuturor sibienilor. „Acum am descoperit, de altfel, o ciupercă ce are un miros interesant de vanilie, care nu a mai fost până acum expusă. De fiecare dată e ceva nou. Merită din plin, cu mic, cu mare, pentru că este ceva frumos”, mai spune Simona.

O expoziție și pentru cei mici

„Ciuperci Norocoase” nu este doar o expoziție de admirat din spatele vitrinelor. Organizatorii au pregătit și activități educative pentru copii, dedicate cunoașterii fungilor.

Atelierele vor fi coordonate de Florin Bustan și sunt gândite pentru ca cei mici să afle mai multe despre speciile de ciuperci, rolul lor în natură și diferențele dintre acestea.

Părinții și cadrele didactice care doresc să înscrie copiii la activități pot contacta organizatorii la 0754 775 809 sau la adresa ciupercinorocoase@gmail.com.

Expoziția „Ciuperci Norocoase” poate fi vizitată în perioada 2–31 octombrie, la Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, strada Cetății nr. 1. Muzeul este deschis de miercuri până duminică, între orele 9:00 și 17:00.