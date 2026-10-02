Pe scurt: O firmă românească a fost sancționată pentru că nu a protejat datele personale ale angajaților, după un atac cibernetic soldat cu accesarea ilegală a informațiilor sensibile.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a amendat cu 5.000 EUR firma Global Customer Care Services SRL, în urma unui atac cibernetic care a dus la accesarea neautorizată a datelor personale ale unui număr semnificativ de persoane, inclusiv angajați și foști angajați.

Potrivit startupcafe.ro, investigația a fost finalizată în luna august 2026, după ce operatorul a notificat ANSPDCP cu privire la încălcarea securității datelor personale.

În urma verificărilor, autoritatea a constatat că atacul cibernetic asupra infrastructurii firmei a permis accesul la date precum nume, date de contact, informații despre educație și certificări profesionale, salarii și beneficii, date din actele de identitate, informații bancare, date privind raporturile de muncă și rezidența, date necesare obținerii permiselor de ședere, precum și date de contact ale reprezentanților sau persoanelor desemnate.

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Amenda aplicată a fost de 26

Amenda aplicată a fost de 26.294 lei, echivalentul a 5.000 EUR. ANSPDCP a constatat că firma nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice suficiente pentru a asigura securitatea datelor și protecția acestora împotriva accesului neautorizat. De asemenea, compania nu dispunea de un proces adecvat pentru testarea și verificarea periodică a eficienței acestor măsuri.

Pe lângă sancțiunea financiară, Global Customer Care Services SRL va trebui să implementeze sisteme de monitorizare și jurnalizare a accesului în infrastructura informatică folosită pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceste sisteme trebuie să includă o perioadă de păstrare a jurnalelor de activitate de minimum 30 de zile și să asigure salvarea acestora.