Pe scurt: Un tânăr de 19 ani a ajuns în arest după ce ar fi comis mai multe furturi din firme sibiene. Poliția continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracțională.

Un tânăr de 19 ani din Sibiu a fost reținut de polițiști, fiind bănuit că, în perioada iunie-iulie, ar fi comis mai multe furturi din patru societăți comerciale din municipiu.

Potrivit IPJ Sibiu, investigațiile au dus la identificarea și prinderea acestuia, după ce ar fi sustras diverse bunuri din firmele vizate.

Faptele pentru care este cercetat s-au petrecut pe parcursul a două luni, în iunie și iulie, când tânărul ar fi pătruns în sediile a patru firme și ar fi sustras bunuri de diferite tipuri.

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Conform surselor Ora de Sibiu, tânărul ar fi furat mai multe parfumuri, dar și sticle de alcool.

Polițiștii au precizat că tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu.

Astfel de cazuri nu sunt izolate în județ, polițiștii sibieni anunțând și în trecut rețineri pentru furturi din societăți comerciale. De exemplu, în urmă cu aproximativ două luni, au avut loc percheziții la Sibiu și Cisnădie într-un dosar de furturi de panouri fotovoltaice.