Fostul primar al Cisnădiei, Gheorghe Huja, revine la vârful administrației locale, de data aceasta în funcția de administrator public. Actul de numire a fost semnat oficial de actualul edil, Mircea Orlățan. Mutarea marchează o împăcare istorică între foștii contracandidați, care susțin că au pus punct conflictelor pentru a se concentra pe dezvoltarea comunității.

Dispoziția privind numirea lui Gheorghe Huja în funcția de administrator public al orașului Cisnădie a fost emisă în dimineața zilei de 2 octombrie.

Contactat de Ora de Sibiu, fostul edil, actualmente consilier local, a declarat că securea războiului dintre el și Mircea Orlățan a fost îngropată în scopul deservirii intereselor cetățenilor.

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„Atribuțiile unui administrator public sunt diverse. Discută diverse chestiuni cu primarul și se ajunge la un consens. Cu privire la divergențele care au fost de-a lungul timpului, ne-am dat seama împreună că războiul nu e bun, oamenii aveau de suferit. Eu am venit aici cu speranța că facem treabă bună împreună. Războiul îl lăsăm deoparte, că războaiele nu sunt bune. Din discuțiile avute de mai multe ori cu domnul primar, se pare că am ajuns la un numitor comun să facem împreună lucruri frumoase pentru oraș”, a declarat Gheorghe Huja după numirea în funcția de administrator public al orașului Cisnădie.

Gheorghe Huja este, în prezent, consilier local al orașului Cisnădie. Anterior, el a ocupat funcția de primar al orașului timp de trei mandate. La alegerile locale din 2024, Mircea Orlățan a fost ales în funcția de edil.

Actualul primar, Mircea Orlățan, a declarat recent pentru Ora de Sibiu că numirea lui Gheorghe Huja în funcția de administrator public va aduce beneficii orașului.

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