foto: arhivă

Pompierii sibieni intervin vineri seara, în apropierea zonei Crinț, pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la vegetație uscată și arbuști.

La fața locului acționează trei autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă și 15 cadre militare, pompierii fiind sprijiniți de SVSU Săliște.

„Din primele informații, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 15 hectare. Incendiul a fost localizat și se lucrează pentru lichidarea incendiului. Intervenția este în dinamică”, a transmis ISU Sibiu.

Intervenția pompierilor este în desfășurare.

Revenim cu detalii!

Ultima oră