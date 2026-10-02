Pompierii sibieni intervin vineri seara, în apropierea zonei Crinț, pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la vegetație uscată și arbuști.
La fața locului acționează trei autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă și 15 cadre militare, pompierii fiind sprijiniți de SVSU Săliște.
„Din primele informații, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 15 hectare. Incendiul a fost localizat și se lucrează pentru lichidarea incendiului. Intervenția este în dinamică”, a transmis ISU Sibiu.
Intervenția pompierilor este în desfășurare.
Revenim cu detalii!
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