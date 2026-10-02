După o noapte întreagă de luptă cu flăcările, pompierii se află în continuare la stația de sortare a deșeurilor de lângă Sibiu. Incendiul nu a fost încă stins, iar fumul negru și gros de vede din oraș.

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▶ Vezi pagina acestui video: Incendiul de la stația de deșeuri de lângă Sibiu încă mai arde: fumul negru se vede din tot orașul / foto — VIDEO

Incendiul a izbucnit joi seara, în jurul orei 21:30, la o stație de sortare și reciclare a deșeurilor din satul Rusciori, comuna Șura Mică, în apropiere de municipiul Sibiu.

VEZI AICI IMAGINI DIN TIMPUL INTERVENȚIEI

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Peste 80 de pompieri s-au luptat toată noaptea cu flăcările, care au cuprins o suprafață de aproximativ 700 metri pătrați. Salvatorii au primit ajutor din Brașov și Alba pentru a limita extinderea focului.

După 12 ore de intervenție, focul nu a fost încă stins. Vineri dimineața, la fața locului se aflau trei autospeciale de stingere, o autocisternă și 25 de cadre.

„Pompierii au intervenit toată noaptea pentru lichidarea incendiului. În acest moment incendiul se manifestă cu flacără și degajări de fum. Intervenția este de durată”, a precizat Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Fumul negru și gros se vede din depărtare, din mai multe cartiere ale municipiului Sibiu.

De asemenea, în zona Căii Șurii Mici, locuitorii anunță că se resimte un miros puternic de fum.

Vom reveni cu detalii despre evoluția intervenției.