Inter Sibiu a reușit vineri seară a treia victorie consecutivă în Liga 3, 2-1 pe ”Municipal” cu Tealeajenul Vălenii de Munte.

Aflată pe val după victoriile clare din ultimele două etape, echipa sibiană a confirmat vineri forma bună pe care o traversează. Asta deși experimentatul fundaș Fl. Bejan nu a putut evolua, având probleme la spate.

Atacantul Gheorghe Gondiu a deschis scorul pentru sibieni, încă din minutul 5.

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Teleajenul a dat o replică bună și a restabilit egalitatea în minutul 39. La pauză a fost egal, 1-1.

Inter a căutat mai mult victoria în repriza secundă și până la urmă a reușit golul victoriei. B. Rotar a adus bucuria pe ”Municipal” și a înscris în minutul 80.

Sibienii s-au impus cu 2-1 și și-au trecut în cont trei puncte mari, contra unei rivale în lupta la play-off.

Cu 15 puncte din 7 meciuri, Inter urcă pe locul 2 în serie, la două lungimi în spatele liderului Corona Brașov.

INTER: Bărbat – Dancu, Stoica, Stoica, Onețiu – Bârză, Bărculeț, Neamțiu – Ritivoi, Gondiu, Mitran. Au mai jucat: R. Uțiu, Mihai, Florea, Toader, Rotar.