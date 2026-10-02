Pe scurt: Prima creșă finalizată prin PNRR în județul Sibiu a găzduit la Mediaș o manifestare dedicată educației timpurii, cu participarea autorităților locale, a cadrelor didactice și a reprezentanților Inspectoratului Școlar. Evenimentul a inclus momente artistice, discuții metodologice și stabilirea direcțiilor pentru noul an școlar.

Prima creșă finalizată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în județul Sibiu a devenit, ieri, locul de desfășurare al unei manifestări dedicate educației timpurii la Mediaș, potrivit informațiilor transmise de Primăria Municipiului Mediaș. Evenimentul a avut loc la creșa de pe strada Blajului, o clădire modernă dată în folosință în 2025, realizată prin PNRR, Componenta 15 – Educație.

La întâlnire au participat primarul Mediașului, Gheorghe Roman, directori și responsabili de cerc pedagogic din unitățile de învățământ preuniversitar, cadre didactice, precum și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. Programul a debutat cu un cuvânt de bun venit din partea Inspectorului Școlar pentru Educație Timpurie, Prof. Carmen Firu, urmat de o alocuțiune a primarului Gheorghe Roman.

Evenimentul a fost animat de momente artistice susținute de preșcolari, care au prezentat dansuri moderne, săsești, populare și un moment folcloric. Participanții au asistat la prezentări de exemple de bună practică, discuții despre aspecte metodologice privind educația timpurie și o sinteză a activității cercurilor pedagogice pentru anul școlar 2025-2026. În cadrul întâlnirii, au fost stabilite principalele direcții de acțiune pentru anul școlar în curs, cu accent pe dezvoltarea educației timpurii și pe colaborarea între unitățile de învățământ din Mediaș și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu.

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Primarul Gheorghe Roman: „Toată speranța noastră trebuie să o punem în copii”

Primarul Gheorghe Roman a subliniat importanța investițiilor în infrastructura educațională: „Vă felicit pentru faptul că ați ales să veniți la Mediaș să organizați această frumoasă întâlnire, sunt sigur că este una constructivă. Această creșă care este prima finalizată în județul Sibiu este un exemplu de bună practică. Mi-am dorit să fie înființată aici deoarece este un cartier de oameni tineri. Ne bucurăm că am avut parte de susținerea guvernului, deoarece singuri nu reușeam.”

Edilul a adăugat: „În ultimii ani am încercat să investim în tot ce înseamnă educație, plecând de la creșe, grădinițe și școli. Eu chiar cred că toată speranța noastră trebuie să o punem în copii, deoarece ei sunt viitorul acestei țări. Este de datoria noastră să ne educăm copiii, pentru ca atunci când ajung maturi să poată să distingă binele de rău.”

Gheorghe Roman a mulțumit echipei de organizare și a reiterat angajamentul administrației locale pentru dezvoltarea sistemului de educație din Mediaș. Noua creșă reprezintă un pas important în extinderea infrastructurii educaționale, fiind prima de acest tip finalizată în județ prin fonduri PNRR.

În contextul investițiilor recente din oraș, Mediașul a cunoscut și alte proiecte de modernizare, precum asfaltările pe străzile Panait Cernea și Baznei.