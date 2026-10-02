Pe scurt:
Un accident pe strada Gării din Roșia a scos la iveală multiple infracțiuni comise de un tânăr de 24 de ani. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore.
Un tânăr de 24 de ani din Roșia a fost reținut de polițiștii Biroului Rutier Sibiu după ce a provocat un accident rutier și a fost depistat cu mai multe încălcări grave ale legii.
Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc pe 30 octombrie, în jurul orei 19:00, pe strada Gării din Roșia.
Conform informațiilor transmise de polițiști, tânărul conducea o motocicletă și nu a păstrat distanța de siguranță față de autoturismul condus de un localnic de 40 de ani, intrând în coliziune cu acesta.
În urma verificărilor efectuate la fața locului, s-a constatat că tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Mai mult, motocicleta pe care o conducea nu era înmatriculată sau înregistrată, încălcând astfel legislația rutieră. Testarea cu aparatul alcooltest a arătat o valoare de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, ceea ce indică o alcoolemie ridicată.
Polițiștii au decis reținerea acestuia pentru 24 de ore, iar ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu.
Localitatea Roșia a mai fost recent în atenția polițiștilor, după ce un alt bărbat a fost reținut pentru tăiere ilegală de copaci, potrivit unui articol publicat anterior.
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