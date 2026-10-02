Pe scurt: Viaductul Topa Mică, cu o lungime de 2 kilometri, intră în faza de montare a hidroizolației. Constructorii anunță mobilizare maximă pe șantierul Autostrăzii Transilvania.

Lucrările la Autostrada Transilvania (#A3), pe secțiunile Nădășelu – Mihăiești și Mihăiești – Zimbor, au ajuns la un stadiu fizic de 86%, potrivit Economica.net.

Pe Viaductul Topa Mică, cel mai lung de pe acest tronson, cu o lungime de 2 kilometri, asocierea de antreprenori Ozaltin – Ilgaz – Visio Construct a finalizat placa de suprabetonare și a început montarea hidroizolației.

În perioada următoare, constructorii vor continua lucrările la structura rutieră, vor monta parapetul de protecție și sistemele ITS (sisteme inteligente de transport).

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Pe Viaductul Nădășelu, cu o lungime de 1,2 kilometri, s-a finalizat montarea grinzilor și se lucrează la placa de suprabetonare. Urmează lucrările de hidroizolație, montarea parapetului de protecție, racordarea cu terasamentele și instalarea sistemelor ITS.

Structura în consolă echilibrată de la Nădășelu, precum și lucrările la riglele de coronament, la dispozitivele antiseismice și la aparatele de reazem au fost finalizate. În șantier sunt mobilizați 320 de muncitori și 176 de utilaje, resursele fiind adaptate etapei de finalizare a proiectului.

Valoarea contractului pentru aceste secțiuni este de 995 de milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027. Durata contractului este de 27 de luni, dintre care 9 luni pentru proiectare și 12 luni pentru execuție.

După finalizarea lucrărilor la cele două viaducte și la secțiunile cuprinse între Nădășelu și Zimbor, pe o distanță de 30,6 kilometri, se va putea circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Un nou tronson din Autostrada Transilvania urmează să fie deschis în perioada următoare.

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