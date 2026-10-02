Pe scurt: Mii de posturi noi sunt disponibile în spitalele din România, după ce Guvernul a deblocat angajările. Află unde găsești anunțurile și ce specializări sunt căutate.

Guvernul a aprobat deblocarea a 6.850 de posturi în sistemul public de sănătate, dintre care 6.452 sunt în spitale, potrivit Adevărul.

Decizia a fost luată pe 28 iulie, când din propunerea inițială de 7.805 posturi a Ministerului Sănătății au fost aprobate 6.850, iar spitalele și serviciile publice de ambulanță au început să anunțe scoaterea la concurs a locurilor disponibile.

Majoritatea posturilor sunt destinate asistenților medicali și personalului medical auxiliar, dar sunt disponibile și peste 1.400 de posturi pentru medici. Astfel, pentru asistenți medicali au fost aprobate 2.593 de posturi, pentru personalul medical auxiliar 2.567, pentru medici 1.433, iar pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni 257 de posturi. Aproximativ 400 de posturi sunt alocate serviciilor județene de ambulanță.

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Deficitul de personal rămâne ridicat în spitale, mai ales în zonele mici

Structurile profesionale din domeniu au avertizat că deficitul de personal în sistemul sanitar depășește 55.000 de posturi, adică peste 22% din totalul posturilor normate, conform datelor Federației SANITAS.

Colegiul Medicilor din România a semnalat dezechilibre majore între județe, între urban și rural și între specialități, ceea ce face ca unele spitale, mai ales din localitățile mici, să aibă dificultăți în a atrage și păstra medici. Sunt unități care organizează concursuri de ani de zile fără să reușească să ocupe posturile, iar acolo unde se găsesc candidați, aceștia rămân adesea doar pentru perioade scurte.

În cazul asistenților medicali, nevoia este și mai mare, deoarece criza de personal a dus la suprasolicitarea angajaților existenți, care nu își pot lua concediile de odihnă. Totuși, la concursurile pentru aceste posturi, chiar și în spitalele mici, există de obicei candidați interesați. Cele mai multe înscrieri s-au înregistrat pe posturile de personal auxiliar, unde au fost deblocate 2.567 de locuri.

Unde găsești posturile scoase la concurs și exemple concrete de angajări

Persoanele interesate pot afla ce posturi sunt disponibile accesând site-ul Ministerului Sănătății, secțiunea „Carieră”, site-urile spitalelor sau platforma posturi.gov.ro, unde sunt publicate toate locurile vacante din instituțiile publice.

La Spitalul Județean de Urgență Slatina, cel mai mare spital din Olt, au fost organizate recent mai multe concursuri pentru posturi de medic, iar alte concursuri vor fi anunțate în curând pentru asistenți medicali și personal auxiliar, precum brancardieri, infirmiere și îngrijitoare de curățenie.

Managerul SJU Slatina, Cosmin Floreanu, a declarat că aproximativ 100 de posturi vor fi scoase la concurs până la sfârșitul anului, iar anunțurile vor fi publicate treptat, pe categorii, pentru a nu aglomera procedura. Floreanu a precizat că, deși spitalul scoate posturile la concurs, nu este sigur că vor fi toate ocupate, mai ales pentru personalul mediu, unde ar fi nevoie de și mai mulți specialiști, însă există limitări bugetare.

Deblocarea acestor posturi vine după o perioadă în care spitalele puteau angaja doar pentru posturi unice sau în situații speciale, din cauza restricțiilor impuse de „ordonanța-trenuleț” din 2025. Acum, unitățile sanitare publică posturile treptat, în funcție de necesități și de capacitatea logistică de a organiza concursurile.

Pe lângă sistemul sanitar, și alte domenii au anunțat recrutări masive în acest an, semn că piața muncii din sectorul public încearcă să acopere lipsurile acumulate în ultimii ani.