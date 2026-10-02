Pe scurt: Cursele auto transformă Mediașul într-un pol al pasionaților de motorsport, cu activități în centrul orașului și restricții de trafic pe traseul competiției.

Mediașul devine, în perioada 2–4 octombrie 2026, gazda unei competiții auto care aduce în prim-plan atât spectacolul motorsportului, cât și o serie de măsuri speciale pentru desfășurarea în siguranță a evenimentului.

Startul evenimentului are loc vineri, 2 octombrie 2026, în Piața Corneliu Coposu, unde sunt programate verificările administrative și tehnice inițiale ale mașinilor de curse.

Tot vineri, de la ora 18:00, organizatorii au programat conferința de presă, prezentarea oficială a concurenților și realizarea fotografiei de grup a evenimentului. Aceste activități marchează deschiderea oficială a competiției și oferă publicului ocazia să interacționeze direct cu piloții și echipele participante.

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Pe parcursul weekendului, evenimentul continuă cu antrenamente cronometrate și manșe de concurs pe traseul stabilit de organizatori. Pentru buna desfășurare a curselor, vor fi impuse restricții temporare de circulație rutieră în zonele afectate de traseu, iar participanții la trafic sunt sfătuiți să respecte indicațiile poliției rutiere și ale organizatorilor.

Finalul competiției este programat pentru duminică, 4 octombrie 2026, când va avea loc Festivitatea de Premiere în Piața Corneliu Coposu. Ora exactă a festivității va fi anunțată în funcție de dinamica desfășurării curselor din ziua respectivă.

Primăria Mediaș îi invită pe locuitori și pe iubitorii de automobilism să fie prezenți la eveniment și să susțină concurenții, cu rugămintea de a respecta toate măsurile de siguranță și indicațiile autorităților. Organizatorii subliniază importanța colaborării publicului pentru ca evenimentul să se desfășoare fără incidente.

Evenimentul aduce o nouă animație în centrul orașului, după ce, în urmă cu două săptămâni, Mediașul a fost scena unor lucrări ample de asfaltare pe străzile principale. Piața Corneliu Coposu devine astfel punctul central al unui weekend dedicat pasiunii pentru motorsport și comunității locale.