Medici din Sibiu, cercetare despre o infecție rară care poate favoriza abcese cerebrale

Pe scurt: Specialiștii sibieni aduc în prim-plan o temă medicală rară la un eveniment științific internațional, subliniind importanța recunoașterii rapide a infecțiilor grave.

Cea de-a IV-a Conferință Balcanică de Micologie Clinică și Micotoxicologie se desfășoară la Cluj-Napoca în perioada 1–3 octombrie 2026, reunind specialiști din domeniul medical pentru a discuta provocările infecțiilor rare.

Potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, instituția este reprezentată la acest eveniment de dr. Victoria Bîrluțiu și dr. Ghibu Andreea, care susțin o prezentare în plen.

Lucrarea prezentată de medicii sibieni poartă titlul „Mucormicoza rino-sinusală ca posibil factor favorizant pentru abcesele cerebrale bacteriene” și abordează o problematică medicală complexă, aflată la intersecția dintre infecțiile fungice și cele bacteriene. Tema subliniază importanța recunoașterii rapide a unor situații clinice rare, severe și potențial amenințătoare de viață, în special la pacienții vulnerabili, unde evoluția bolii poate fi rapidă și imprevizibilă.

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Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu și ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu evidențiază faptul că, în astfel de cazuri, diagnosticul corect, experiența clinică, colaborarea interdisciplinară și intervenția la timp pot avea un rol esențial în evoluția pacientului. Participarea la conferință este văzută ca o oportunitate de a împărtăși experiența clinică și de a contribui la schimbul de cunoștințe între specialiști din țară și din străinătate.

Evenimentul de la Cluj-Napoca consolidează implicarea SCJU Sibiu și a ULBS în educația medicală, cercetarea științifică și dezvoltarea unor practici medicale moderne, centrate pe pacient. Prezența medicilor sibieni la această conferință reflectă preocuparea pentru abordarea unor teme medicale rare și pentru promovarea medicinei sibiene în comunitatea medicală națională și internațională.