Un polițist din Sibiu, în vârstă de 35 de ani, a fost reținut, iar ulterior plasat sub control judiciar, fiind acuzat de săvârșirea mai multor fapte de corupție, înșelăciune și fals în declarații.

„La data de 01.10.2026 procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au dispus reținerea unui bărbat în vârstă de 35 ani, agent de poliție în cadrul IPJ Sibiu, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influență (2 fapte), dare de mită, instigare la fals intelectual, uz de fals, înșelăciune și fals în declarații”, informează Prim procuror adjunct Simion Dan-Octavian, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

A luat mită de la doi șoferi

Potrivit informațiilor transmise de procurori, polițistul a luat o mită în primăvara anului 2025 de la un șofer, ca să îl scape de judecată.

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„Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că în luna mai 2025 inculpatul ar fi primit o sumă de bani de la o persoană cercetată penal pentru săvârşirea unor infracțiuni la regimul rutier, pentru a interveni pe lângă agentul de poliție care avea în instrumentare acea cauză penală și care îi era coleg, spre a-l determina să urgenteze cercetările penale astfel încât să se dispună o soluție de netrimitere în judecată, cu consecința restituirii permisului de conducere reținut. Pe fondul relației de prietenie, inculpatul, motivat fiind de primirea sumei de bani cu titlu de preț al influenței, a discutat cu colegul său și i-a cerut să urgenteze finalizarea acelei cauze penale”, transmite procurorul Dan-Octavian Simion.

Anul următor, în aprilie, el a luat 1.000 de euro de alt șofer care deținea un permis de conducere fals cu scopul de a-l ajuta să obțină unul autentic. În final, l-a tras pe sfoară.

„Ulterior, în luna aprilie 2026 inculpatul ar fi pretins și primit suma de 1.000 de euro de la o persoană care deținea un permis de conducere moldovenesc falsificat, arătând că îi sunt cunoscuți polițiștii din cadrul MAI – DRPCÎV București și că i-ar putea determina pe acei funcționari publici cu statut special să procedeze la preschimbarea permisului cu un permis de conducere românesc autentic. Ulterior primirii acestei sume de bani necuvenite, inculpatul nu a efectuat niciun demers concret în vederea preschimbării permisului”, precizează procurorul.

A depus acte false la IPJ Sibiu ca să primească un spor

De asemenea, în luna mai 2026 polițistul ar fi remis o cutie cu bomboane și un buchet de flori unui medic pneumolog din cadrul unei policlinici, solicitând și primind un act medical prin care s-a atestat nereal că ar suferi de o afecțiune medicală pentru care se impune evitarea efortului fizic, astfel încât acesta să fie scutit de la efectuarea instruirii sportive prevăzute drept o condiție de acordare a „sporului Bayraktar” recunoscut de OUG nr. 26/2024. Inculpatul a folosit actul medical pentru a induce în eroare angajatorul, respectiv pe IPJ Sibiu, care a continuat să îi acorde acel spor salarial lunar în valoare de aproximativ 663 de lei, deși nu erau întrunite condițiile de plată pentru acesta.

La data de 02.10.2026 față de inculpat a fost luată măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile. Pe parcursul cercetărilor penale procurorii au beneficiat de sprijinul DGA – Serviciul Judeţean Anticorupţie Sibiu și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea unor măsuri preventive sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, și nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.