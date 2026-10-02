Poluarea în zona incendiului de lângă Sibiu, măsurată de specialiști: un cetățean a sesizat miros puternic de fum

Autoritățile monitorizează poluarea și calitatea aerului în Rusciori, lângă Sibiu, acolo unde, joi seara, a izbucnit un incendiu la stația de sortare și reciclare a deșeurilor. Un singur cetățean a transmis, până acum, o sesizare privind mirosul puternic de fum.

UPDATE

Direcția Județeană de Mediu a transmis primele date privind calitatea aerului în urma incendiului de la stația de sortare a deșeurilor. Raportul poate fi citit aici: Primele date privind calitatea aerului în urma incendiului de la Rusciori: valori uriașe înregistrate la măsurători

ȘTIREA INIȚIALĂ

Incendiul a izbucnit joi seara, în jurul orei 21:30, la o stație de sortare și reciclare a deșeurilor din satul Rusciori, comuna Șura Mică, în apropiere de municipiul Sibiu. Pompierii s-au luptat toată noaptea cu flăcările, reușind să elimine pericolul de propagare. Vineri dimineață, salvatorii se aflau la fața locului și lucrau pentru stingerea completă a focului.

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Garda de Mediu monitorizează poluarea

Dată fiind amploarea evenimentului, încă de joi seara, Agenția pentru Protecția Mediului a amplasat un autolaborator în zona incendiului pentru a măsura calitatea aerului și poluarea. Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu spun că datele vor fi prelucrate după lichidarea incendiului, iar atunci se vor cunoaște cu exactitate valorile privind poluarea.

„Agenția pentru Protecția Mediului are un autolaborator în dotare, acesta a fost amplasat încă de azi noapte în apropierea incidentului. Nu o să îl mutăm de acolo până nu se definitivează, incendiul nu a fost încă lichidat. Datele nu au fost extrase încă din autolaborator, ele se înregistrează, iar apoi trebuie calculate. Ulterior, agenția de Mediu va furniza datele prelevate. Urgența acum este lichidarea incendiului, ca să nu mai existe sursă de emisie de fum. Noi sperăm să reușească pompierii stingerea incendiului astăzi. Abia atunci vom putea vedea măsurătorile și putem trage concluziile privind pagubele”, a precizat, pentru Ora de Sibiu, comisarul șef Daniela Anghel de la Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu.

Fumul negru și gros se vedea, vineri dimineață, din mai multe cartiere ale orașului, iar cititori Ora de Sibiu au transmis că mirosul se resimte în special pe Calea Șurii Mici. (DETALII AICI) Garda de Mediu nu a primit nicio sesizare din oraș, ci doar de la o singură persoană care locuiește în Rusciori.

„Nu am primit sesizări privind miros de fum din partea cetățenilor din municipiul Sibiu. A fost o singură sesizare, a unui cetățean din Rusciori”, a adăugat sursa citată.

Pe platforma www.calitateaer.ro, la ora 12:00, se menționa că, în municipiul Sibiu, calitatea aerului era moderată.