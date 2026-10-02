Nemulțumirea taximetriștilor din Sibiu privind interdicția de a circula pe benzile dedicate transportului public de persoane a primit un răspuns din partea Primăriei Sibiu. Reprezentanții municipalității explică faptul că benzile amenajate pe Calea Dumbrăvii și Calea Cisnădiei au fost concepute pentru utilizarea exclusivă de către transportul public local.

Taximetriștii au reclamat faptul că nu pot utiliza aceste culoare dedicate, deși susțin că legislația în vigoare permite, în anumite condiții, accesul taxiurilor pe benzile destinate transportului public. În acest context, aceștia au cerut clarificări cu privire la situația din municipiul Sibiu.

Primăria Sibiu precizează că regimul de circulație de pe aceste benzi este legat atât de modul în care au fost proiectate și semnalizate, cât și de condițiile impuse prin programul european de finanțare.

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Benzile au fost create pentru a prioritiza autobuzele

Potrivit Primăriei Sibiu, benzile dedicate transportului public local de călători au fost amenajate pentru a permite autobuzelor să se deplaseze cu prioritate în trafic și să respecte mai bine programul de circulație.

„Benzile dedicate transportului public local de călători au fost create pentru a prioritiza mijloacele publice de transport în comun în trafic, crescând astfel gradul în care acestea se conformează cu programul de circulație”, a transmis Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Municipalitatea face referire și la condițiile în care a fost obținută finanțarea europeană pentru modernizarea Căii Dumbrăvii. „Mai mult, în ghidul de finanțare al programului european prin care a fost modernizată Calea Dumbrăvii, incluzând amenajarea benzii speciale, se indică faptul că aceste benzi trebuie să fie utilizate exclusiv pentru mijloace de transport public de călători”, explică reprezentanta Primăriei.

Potrivit municipalității, respectarea acestor condiții este obligatorie pentru menținerea finanțării europene nerambursabile.

De ce aceeași regulă se aplică și pe Calea Cisnădiei

Primăria Sibiu arată că regimul stabilit pentru Calea Dumbrăvii a fost aplicat și în cazul benzii dedicate de pe Calea Cisnădiei.

„Menționăm că pentru obținerea finanțării europene nerambursabile este obligatorie respectarea prevederilor acestui ghid. Astfel, sistemul de circulație aplicat pe Calea Dumbrăvii a fost aplicat și în cazul benzii dedicate de pe Calea Cisnădiei, pentru un mod unitar de utilizare a acestor culoare speciale”, a precizat Mirela Gligore.

Astfel, potrivit explicațiilor municipalității, cele două artere au același principiu de funcționare în ceea ce privește benzile dedicate: acestea sunt rezervate transportului public local.

Ce spune legea despre accesul taxiurilor

Discuția pornește însă de la prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

Într-un răspuns transmis unui taximetrist, Poliția Rutieră a precizat că, potrivit legislației, autovehiculele care efectuează transport în regim de taxi pot circula în localități pe piste speciale amenajate pentru mijloacele de transport în comun, cu condiția să nu perturbe circulația acestora.

„Referitor la circulația autoturismelor care efectuează transportul în regim taxi pe benzile destinate transportului public de persoane, vă aducem la cunoștință faptul că, conform prevederilor Legii nr. 38/2003R (…), autovehiculele cu regim taxi pot circula în localități pe piste speciale amenajate pentru mijloacele de transport în comun, fără a perturba circulația acestora”, se arată în răspunsul Poliției.

Poliția face însă o precizare referitoare la situația concretă din municipiul Sibiu.

Regula stabilită pentru Sibiu

Potrivit răspunsului transmis de Poliția Rutieră, în cazul municipiului Sibiu, administratorul drumului public a stabilit ca benzile de circulație destinate transportului public să fie utilizate exclusiv de operatorul de transport public local. Această regulă este semnalizată în teren prin indicatoare și panouri de informare.

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