Incendiul de joi seara, de la stația de sortare a deșeurilor de la Rusciori, a degajat o cantitate însemnată de fum. În acest context, în zonă a fost amplasat un autolaborator care să colecteze datele privind poluarea. Direcția Județeană de Mediu (DJM) Sibiu a transmis primele informații privind calitatea aerului.

Un incendiu puternic a izbucnit joi seara la o hală de sortare a deșeurilor din Rusciori, comuna Șura Mică, degajând o cantitate însemnată de fum din cauza materialelor plastice cuprinse de flăcări. Pentru a măsura impactul poluării, Direcția Județeană de Mediu (DJM) Sibiu a trimis un echipaj pe teren.

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Calitatea aerului, măsurată: ce spun primele date

Autolaboratorul a fost dus în zona incendiului de la stația de sortare a deșeurilor reciclabile din localitatea Rusciori în jurul orei 23:00. Echipamentul a fost amplasat la o distanță de aproximativ 500 de metri de zona afectată, aflându-se între zona industrială vest și locația stației de sortare.

Conform raportului preliminar publicat vineri, 2 octombrie, primele date arată că valorile indicatorului PM10 (pulberi în suspensie) sunt mai ridicate în apropierea incendiului față de cele înregistrate la cea mai apropiată stație fixă de monitorizare din Sibiu (SB5 – strada Deventer).

Analizele comparative pe timpul nopții și dimineții au indicat că, pentru PM10, cea mai ridicată valoare orară înregistrată la autolaboratorul din Rusciori a fost de 87,57 µg/m³, la ora 01:00. De asemenea, cea mai căzută valoare orară a fost de 23,47 µg/m³, la ora 06:00. Media înregistrată pe parcursul orelor monitorizate a fost de 58,32 µg/m³ în zona incendiului, în timp ce media de la stația din Sibiu s-a situat la 21,39 µg/m³.

„Raportat la valorile crescute ale indicatorului PM10, precizăm faptul că perioada de mediere, conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, este de 24 de ore, valoarea limită admisă fiind de 50 µg/m³. Valorile prezentate sunt valori orare care vor intra în calculul mediei zilnice”, se arată în raportul semnat de directorul DJM Sibiu, Ciprian Simulescu.

Pe lângă pulberile în suspensie, autolaboratorul a înregistrat și alți indicatori de calitate a aerului. Dioxidul de azot (NO2) a înregistrat o medie de 40,68 µg/m³, atingând o valoare orară maximă de 56,15 µg/m³ la ora 08:00. Oxizii de azot (NOx) au avut o valoare medie de 73,38 µg/m³, cu un maxim de 151,28 µg/m³ atins la ora 09:00.

Monitorizarea aerului în zonă va continua fără întreruperi. Directorul instituției, Ciprian Simulescu, a transmis că autolaboratorul va supraveghea calitatea aerului până la lichidarea incendiului, precum și pentru cel puțin 48 de ore după stingerea acestuia.

Zeci de pompieri se află în continuare la fața locului și lucrează pe mai multe sectoare pentru a stinge complet focul, misiunea fiind una de lungă durată.

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