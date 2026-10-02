Pe scurt: Un șofer din Poiana Sibiului a fost oprit de două ori în câteva ore pe Calea Dumbrăvii, de fiecare dată fără permis. Poliția a deschis două dosare penale.

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, domiciliat în Poiana Sibiului, a fost surprins de două ori în aceeași zi conducând fără permis pe strada Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu. Potrivit IPJ Sibiu, ambele incidente au avut loc joi, 1 octombrie 2026.

Prima oprire s-a produs în jurul orei 18:00, când polițiștii rutieri au tras pe dreapta autoturismul condus de bărbat. În urma verificărilor, s-a constatat că acesta avea permisul de conducere retras din motive medicale. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere fără permis, iar bărbatul a fost informat cu privire la consecințele legale ale faptei sale.

La doar câteva ore distanță, în jurul orei 21:00, același autoturism și același șofer au fost opriți din nou de polițiști, tot pe strada Calea Dumbrăvii. Și de această dată, bărbatul se afla la volan fără a deține permis de conducere valabil, motiv pentru care a fost întocmit un al doilea dosar penal pentru aceeași infracțiune.

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Reprezentanții IPJ Sibiu au precizat că polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-au petrecut cele două incidente și pentru a aplica măsurile legale care se impun.

Strada Calea Dumbrăvii este una dintre cele mai circulate artere din municipiul Sibiu, iar astfel de incidente ridică semne de întrebare cu privire la respectarea regulilor de circulație și la eficiența controalelor rutiere.