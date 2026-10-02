Pe scurt: ROBOR la trei luni a trecut de pragul de 6%, influențând costurile creditelor în lei. IRCC rămâne la 5,57% pe an.

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat pentru calcularea costului creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a înregistrat o creștere vineri, 2 octombrie 2026, ajungând la 6,11% pe an.

În ședința precedentă, acest indice era de 6,06% pe an, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), citate de Agerpres.

ROBOR la trei luni este un indicator de referință pentru milioane de români care au credite cu dobândă variabilă. Evoluția acestui indice a fost subiectul unor investigații și sancțiuni importante în sistemul bancar, după cum arată și amenzi uriașe pentru 10 bănci din România pentru manipularea ROBOR.

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În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta se situează la 5,57% pe an. IRCC este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul al doilea al anului 2026.

Creșterea ROBOR poate avea impact direct asupra ratelor lunare plătite de persoanele cu credite în lei cu dobândă variabilă, în timp ce IRCC rămâne un reper pentru creditele acordate după 2019.