Pe scurt: RCA-ul s-a scumpit semnificativ pentru șoferii români, iar tendința de creștere continuă. Vezi ce factori influențează prețurile și cât plătesc acum proprietarii de mașini.

Șoferii din România plătesc tot mai mult pentru Asigurarea Auto Obligatorie (RCA), potrivit celui mai recent raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

În trimestrul II din 2026, prima medie RCA pentru autoturisme a ajuns la 2.093 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 7% față de primul trimestru și de 21% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, relatează Libertatea.

Datele ASF includ cei șapte asigurători autorizați și supravegheați direct în România: Allianz-Țiriac, Asirom VIG, Eazy Asigurări, Generali, Grawe, Groupama și Omniasig VIG. Pe lângă aceștia, pe piață mai activează și trei sucursale ale unor grupuri străine: Axeria IARD, Hellas Direct și Interamerican Hellenic Insurance Company.

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Calculul ASF a luat în considerare doar polițele încheiate pe 12 luni și ajustate la clasa de bonus-malus B0, pentru a elimina influența reducerilor sau majorărilor din istoricul de daune al șoferilor.

Creșteri semnificative și pentru alte categorii de vehicule

Analiza ASF arată că, dacă se ia în calcul întregul portofoliu de vehicule (inclusiv utilitare și alte categorii), prima medie RCA ajustată la clasa B0 a fost de 2.157 de lei în trimestrul II, cu 14% mai mult față de aceeași perioadă din 2025. Pentru vehiculele de transport marfă, prima medie a ajuns la 4.698 de lei, în creștere cu 6% față de anul precedent, dar în scădere cu 2% față de primul trimestru din 2026.

La nivelul întregii piețe, inclusiv sucursalele externe, prima medie RCA anualizată a fost de 1.491 de lei, cu 15% mai mare decât în 2025.

Costurile cu daunele și inflația împing prețurile RCA în sus

Reprezentanții ASF explică faptul că majorarea prețurilor RCA este determinată de creșterea costurilor cu daunele, cheltuielile operaționale mai mari și persistența inflației. Scumpirea reparațiilor și creșterea despăgubirilor sunt principalele presiuni din piață.

Dauna medie RCA a crescut cu 18% în primul semestru din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut. Deși numărul total al dosarelor de daună a scăzut ușor (cu sub 1%), dauna medie plătită pentru daune materiale a urcat cu 14%.

„Evoluția daunei medii RCA, care s-a majorat cu aproximativ 18% în semestrul I 2026 comparativ cu perioada similară a anului precedent, confirmă tendința de creștere a costurilor de despăgubire, pe fondul accentuării inflației daunelor. Costul daunelor materiale a fost influențat direct de evoluția prețurilor. Astfel, în timp ce numărul de dosare de daune a scăzut ușor (sub 1%), dauna medie RCA plătită pentru daune materiale a crescut cu 14%”, arată ASF.

Potrivit datelor INS, tarifele pentru întreținerea și repararea autovehiculelor au crescut cu 16%, iar prețurile pieselor de schimb și accesoriilor cu aproximativ 7%. Numărul dosarelor plătite pentru vătămări corporale a crescut cu peste 25%, iar valoarea medie a acestor despăgubiri a urcat cu peste 10%.

Din cauza acestor evoluții, piața RCA continuă să înregistreze pierderi. Rezultatul tehnic brut pe clasa RCA a indicat o pierdere de 183 de milioane de lei la sfârșitul anului trecut și de 133 de milioane de lei la finalul primului semestru din 2026.

După efectul cedărilor în reasigurare, pierderea tehnică netă s-a cifrat la 116 milioane de lei la jumătatea anului.

Trendul de creștere a prețului RCA s-a accentuat în lunile iunie și iulie, fiind cel mai puternic din ultimii trei ani, potrivit unei analize Economica.net.

Șoferii ar putea plăti și mai mult pentru polițele RCA în perioada următoare.