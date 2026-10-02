Reportaj din coliba în care trăiesc Antonia și Marian la Brădeni. N-au lipsit nicio zi de la școală: „Bate vântul și mișcă casa” / video foto

Ora de Sibiu a prezentat zilele trecute povestea a doi copii din Brădeni care, deși au început școala mai târziu decât alți copii de vârsta lor, nu au lipsit nicio zi de când au ajuns pentru prima dată în bancă. Antonia are 11 ani, Marian 9, iar acum sunt amândoi în clasa întâi. Am mers la Brădeni să îi cunoaștem, să stăm de vorbă cu ei și să vedem locul în care se întorc după ore.

Cei doi locuiesc împreună cu părinții într-o colibă improvizată, fără încălzire. Învățătoarea lor încearcă să strângă bani pentru o rulotă de aproximativ 7.000 de euro, care să îi ajute să treacă iarna, dar speră ca mobilizarea oamenilor să meargă mai departe, până la construirea unei case.

La Brădeni i-am găsit pe Antonia și Marian acasă, în locul despre care învățătoarea lor ne vorbise deja. Este o încăpere improvizată în care locuiește întreaga familie și în care cei patru încearcă să treacă zilele și nopțile tot mai reci.

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Toți dorm în aceeași încăpere. Antonia ne arată locurile în care doarme fiecare.

„Acolo doarme tata, eu, Marian și mami”, spune Antonia.

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▶ Vezi pagina acestui video: Reportaj din coliba în care trăiesc Antonia și Marian la Brădeni. N-au lipsit nicio zi de la școală: „Bate vântul și mișcă casa” — VIDEO

Vântul se simte prin pereții subțiri, iar când plouă, frigul pătrunde înăuntru. Marian, la numai 9 ani, ne povestește cum încearcă să se încălzească.

„Bate vântul și mișcă casa. Când plouă e frig tare și mă bag lângă mama și lângă tata și nu îmi mai e așa frig. Îi îmbrățișez pe mama și pe tata să nu îmi mai fie așa tare frig”, spune Marian.

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La școală, Marian visează să ajungă „domn director”

Antonia și Marian au început școala mai târziu decât alți copii de vârsta lor. Au făcut clasa pregătitoare, iar acum sunt amândoi în clasa întâi. Odată ce au ajuns însă în bancă, școala a devenit parte din viața lor de zi cu zi.

Marian vorbește cu entuziasm despre ore. Îi plac matematica și româna, dar dintre cele două are deja o preferată. Știe și ce îi place cel mai mult din mâncarea pe care o primește la școală.

„Piure cu șnițel și varză. E bun. La școală e fain. Învăț matematică și română, iar materia mea preferată este matematica”, spune Marian.

Planul lui pentru când va fi mare este și mai clar. Întrebat ce meserie și-ar dori, răspunde simplu:

„Domn director. Vreau să fiu director de școală”, spune Marian.

Antonia vorbește la fel de simplu despre școală. Spune că îi place să meargă la cursuri și are deja un model pentru ceea ce și-ar dori să devină peste ani.

„Îmi place școala. Când voi fi mare vreau să fiu doamna învățătoare”, spune Antonia.

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Învățătoarea a văzut unde se întorc copiii după ore

Adina Schiopotă, învățătoarea celor doi, este cea care a făcut cunoscută situația familiei. Predă la Școala Gimnazială din Brădeni din 2012 și spune că, de-a lungul anilor, a încercat să îi sprijine pe elevii care au avut nevoie de ajutor.

După ce a aflat în ce condiții trăiesc Antonia și Marian, a decis că ajutorul trebuie să meargă mai departe decât lucrurile de strictă necesitate.

„Din 2012, de când sunt la școală, am încercat să ajut toți copiii care au avut nevoie. Văzând situația în care trăiesc, am simțit că e nevoie să aibă măcar un acoperiș deasupra capului”, spune Adina Schiopotă, învățătoare la Școala Gimnazială din Brădeni.

La început, familia avea nevoie de lucruri elementare. Copiii aveau nevoie de încălțăminte și de valize în care să își țină hainele. Au apărut primele donații, iar din banii primiți au fost cumpărate și alimente.

Acum, cea mai mare problemă este apropierea iernii.

7.000 de euro pentru o rulotă. Speranța este însă o casă

O rulotă în care Antonia, Marian și părinții lor ar putea locui în lunile reci costă aproximativ 7.000 de euro. Aceasta ar fi soluția imediată pentru ca familia să nu fie nevoită să petreacă iarna în actuala colibă.

Învățătoarea speră însă ca mobilizarea oamenilor să nu se oprească la cumpărarea rulotei. Dacă se vor strânge mai mulți bani, dorința este ca ajutorul să meargă către construirea unei case.

Pentru găsirea unei soluții pe termen lung, Adina Schiopotă a luat legătura și cu organizația Speranță pentru România. Construirea unei locuințe ar putea dura aproximativ șase luni, iar Primăria Brădeni ar urma să pună la dispoziție un teren.

Învățătoarea crede că familia poate ajunge să aibă propria locuință.

„Eu sunt optimistă, așa sunt de fel, și sunt convinsă că o să reușim să le ridicăm o căsuță”, spune Adina Schiopotă, învățătoare la Școala Gimnazială din Brădeni.

Mama lor: „Să vină copiii mei la școală și să avem unde să stăm”

Am stat de vorbă și cu Marcela Cini, mama Antoniei și a lui Marian. În ciuda condițiilor în care trăiește familia, cei doi copii merg zilnic la școală.

Întrebată ce își dorește cel mai mult, mama lor nu vorbește despre lucruri complicate.

„Să vină copiii mei la școală și să avem unde să stăm”, spune Marcela Cini, mama copiilor.

Înainte ca cei doi să plece la cursuri, mama le repetă lucrurile pe care probabil le aud în fiecare dimineață.

„Să fiți cuminți la școală, să învățați, să ascultați de învățătoare. Ce vă pune învățătoarea la școală să mâncați tot, să stați cuminți. Ați înțeles? Să nu fiți răi, să vă bateți cu copiii”, le spune Marcela.

O asociație va prelua cazul. Familia ar putea primi o casă

Între timp, pentru Antonia, Marian și părinții lor a apărut și o perspectivă concretă. Săptămâna viitoare, cazul familiei urmează să fie preluat de o asociație care, cu ajutorul banilor strânși din donații, intenționează să le cumpere o casă.

Locuința nu va fi trecută imediat pe numele familiei. Asociația urmează să încheie un contract cu părinții, iar timp de cinci ani familia va rămâne sub supravegherea organizației. În această perioadă va fi urmărit modul în care este întreținută locuința și felul în care familia se gospodărește.

Dacă, la finalul celor cinci ani, casa va fi întreținută corespunzător și condițiile stabilite prin contract vor fi respectate, locuința va fi trecută pe numele familiei.

Astfel, soluția unei rulote pentru iarnă ar putea fi înlocuită de una pe termen lung: o casă în care Antonia și Marian să aibă un loc sigur în care să se întoarcă după școală.

Până atunci, cei doi își văd de lucrurile care îi preocupă acum. La școală învață să citească, să scrie și să socotească. Marian spune că într-o zi vrea să fie „domn director”, iar Antonia visează să ajungă învățătoare.

Iar dorința spusă simplu de mama lor – „să avem unde să stăm” – este, pentru prima dată, mai aproape să devină realitate.

Cei care doresc să ajute familia pot face donații în contul RO17RZBR0000060014990273, deschis la Raiffeisen Bank pe numele învățătoarei Adina Schiopotă, cont pentru care mama copiilor este împuternicită