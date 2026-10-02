Pe scurt: Sibiu implementează un sistem de semaforizare adaptivă cu 163 de semafoare noi, senzori și centru de control, pentru a fluidiza traficul pe axa principală a orașului.

Primăria Sibiu a anunțat că sistemul de semaforizare adaptivă smart va fi pus în funcțiune începând de marți, 6 octombrie, de la ora 10.00. Potrivit Primăriei Sibiu, traficul din trei dintre cele mai importante intersecții ale orașului va fi gestionat de acest sistem modernizat.

Intersecțiile vizate sunt: b-dul V. Milea – Calea Dumbrăvii – Piața Unirii – str. Constantin Noica, Piața Unirii – bd. Corneliu Coposu – str. Andrei Șaguna – str. Emil Cioran și Șoseaua Alba Iulia – str. Morilor – str. Turismului. Pe lângă aceste puncte, sistemul de semaforizare a fost extins pe toată axa de la intrarea în Sibiu dinspre Vâlcea și până pe șoseaua Alba Iulia, la intersecția cu str. Bielz, acoperind ambele sensuri de mers și străzile adiacente.

Sistemul gestionează atât semafoarele pentru circulația auto de pe axa menționată, cât și semafoarele pietonale de pe acest traseu. Scopul principal este fluidizarea circulației în intersecțiile cu trafic intens, printr-o gestionare echilibrată a accesului din toate direcțiile. Astfel, se urmărește reducerea aglomerării nu doar în intersecțiile semaforizate, ci și pe sectoarele dintre acestea, mai ales în intervalele orare cu trafic crescut. De exemplu, în Piața Unirii și la intersecția Calea Dumbrăvii – b-dul Milea, într-o zi de școală, între orele 07.00 și 09.00, au fost înregistrate aproximativ 3.000 de mașini. Prin utilizarea sistemului adaptiv, se dorește reducerea timpilor de așteptare și limitarea acumulării de vehicule pe căile de acces.

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▶ Vezi pagina acestui video: Schimbare importantă pentru șoferii din Sibiu: de marți pornesc semafoarele inteligente. Iată cum funcționează — VIDEO

Semaforizarea adaptivă reglează traficul pe întreaga axă principală a orașului

Primăria Sibiu explică faptul că cele trei sensuri giratorii sunt abordate împreună deoarece fac parte dintr-o axă intens circulată, unde volumul de trafic dintr-o intersecție influențează direct traficul din celelalte. În perioadele aglomerate, acumularea vehiculelor între giratorii îngreunează atât deplasarea pe sectorul de legătură, cât și accesul sau ieșirea din intersecții. Prin introducerea semaforizării adaptive, se urmărește nu doar fluidizarea fiecărui sens giratoriu separat, ci și îmbunătățirea circulației pe întreaga axă, de la intrarea în Sibiu pe b-dul Milea până la ieșirea pe șoseaua Alba Iulia, precum și pe sensul invers.

Sistemul permite ajustarea automată a timpilor de semaforizare în funcție de condițiile reale de trafic. Senzorii montați în teren colectează date, iar sistemul analizează circulația și adaptează timpii de verde și roșu pentru fiecare direcție, în limitele parametrilor tehnici și de siguranță. Astfel, funcționarea semafoarelor nu mai este fixă, ci răspunde variațiilor de trafic. De exemplu, dacă un număr mare de vehicule pătrunde continuu într-un sens giratoriu dintr-o anumită direcție, accesul de pe celelalte artere poate deveni dificil. Semaforizarea accesului permite întreruperea temporară și controlată a fluxului dominant, creând intervale în care și vehiculele de pe celelalte direcții pot intra în intersecție.

În cadrul proiectului au fost montate 163 de semafoare noi pentru vehicule și pietoni în 18 locații de pe axa b-dul Milea – Șoseaua Alba Iulia, inclusiv pe străzile adiacente. De asemenea, au fost instalate detectoare de trafic (senzori) și echipamente pentru comunicația între intersecții. Traficul va fi monitorizat în timp real printr-un centru de comandă și control creat special pentru acest sistem.

Valoarea totală a proiectului este de 6,4 milioane de lei, finanțată integral din fonduri europene nerambursabile prin PNRR. Din această sumă, 5,26 milioane de lei a reprezentat valoarea contractului semnat de Primăria Sibiu cu asocierea Swarco Traffic Romania & Global Tech Xper pentru instalarea echipamentelor și amenajările necesare. Restul fondurilor au fost folosite pentru achiziția a 20 de afișaje digitale destinate stațiilor de transport public de pe traseu.

Primăria Sibiu recomandă șoferilor să circule cu prudență sporită în zonele vizate și să respecte sistemul de semaforizare, indicatoarele și regulile rutiere. Poliția Rutieră va fi prezentă în teren în primele zile pentru a monitoriza intersecțiile și pentru a se asigura că participanții la trafic se adaptează la noul mod de desfășurare a circulației.