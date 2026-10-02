Sibiu Opera Festival continuă cu spectacole de operă și muzică de film. Lupeș: „Am început în forță” / video

Sibiu Opera Festival a ajuns la cea de-a doua zi de spectacole, iar organizatorii au prezentat, în cadrul unei conferințe de presă susținute vineri, 2 octombrie, programul următoarelor zile ale festivalului.

Ediția din acest an marchează 25 de ani de operă la Sibiu, într-un oraș care, deși nu are o operă permanentă, găzduiește cel mai longeviv festival de operă din România.

Festivalul a fost precedat de o serie de mini-spectacole stradale, prin care organizatorii au dorit să anunțe evenimentele într-o manieră inspirată de tradiția medievală. „Am început în forță pe 1 octombrie, la ora 19, la Sala Thalia, sala Filarmonicii de Stat Sibiu. În primele trei zile ale festivalului avem un mare oaspete de onoare, și anume Teatrul Goldoni din Livorno, care ne asigură trei spectacole la rând, ceea ce, pentru un festival de operă dintr-un oraș fără o operă permanentă, este o mare realizare”, a declarat Cristian Lupeș.

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25 de ani de operă la Sibiu

Directorul Filarmonicii de Stat Sibiu a vorbit și despre parcursul festivalului, care a ajuns anul acesta la ediția aniversară de 25 de ani. „Să nu uităm faptul că am tot vorbit în anii aceștia despre Sibiul, orașul din centrul țării fără operă, dar care are și organizează cel mai longeviv festival de operă din România. Și anul acesta ne mândrim cu 25 de ani, așadar 25 de ani de operă la Sibiu. Au fost ani mai ușori, ani mai grei, dar întotdeauna publicul a fost alături de festival și pentru public îl facem”, a spus Cristian Lupeș.

Acesta a vorbit și despre spectacolul pregătit pentru seara de vineri, „Cinema Italiano da Oscar”, și despre felul în care muzica de film a preluat, în timp, rolul de spectacol total pe care opera îl avea în trecut. „Dacă prin secolul XVIII opera putea fi văzută ca cel mai sincretic spectacol posibil, care prelua elemente din decorul stradal, din decorul din palat, din saloanele imperiale și aduna pe scenă toate artele posibile – scenografie, pictură, teatru, regie, cânt și instrumentație –, în secolele XX și XXI, desigur că liderul probabil a devenit filmul”, a explicat Cristian Lupeș.

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▶ Vezi pagina acestui video: Sibiu Opera Festival continuă cu spectacole de operă și muzică de film. Lupeș: „Am început în forță” — VIDEO

Ricardo Casero: „Ne naștem cu această muzică”

Muzica italiană de film va fi în centrul spectacolului „Cinema Italiano da Oscar”, programat vineri seara la Sala Thalia. Dirijorul Ricardo Casero a vorbit despre legătura pe care italienii o au cu această muzică și despre felul în care ea a devenit cunoscută în întreaga lume.

„Este vorba despre cultura noastră italiană sau pot spune că este vorba despre muzica tradițională. Ne pierdem tradițiile legate de muzica tradițională, dar cred că ne naștem cu ea. Suntem atașați de această muzică și am crescut având-o mereu prezentă, inclusiv prin filme, dar și prin concerte”, a spus Ricardo Casero.

Întrebat despre o piesă pe care o recomandă în mod special pentru spectacol, dirijorul a indicat „Ecstasy of Gold”. „Este interesant să vezi din ce film provine fiecare piesă și să-ți amintești anumite scene din film”, a declarat Ricardo Casero.

„Cinema Italiano da Oscar”, vineri, la Sala Thalia

Muzica marilor filme italiene ajunge pe scena Filarmonicii de Stat Sibiu, într-un spectacol dedicat unor creații care au făcut istorie pe marele ecran. Vineri, 2 octombrie, de la ora 19:00, Sala Thalia găzduiește spectacolul „Cinema Italiano da Oscar”, inclus în programul Sibiu Opera Festival 2026.

„Tosca”, sâmbătă, la Sibiu

Programul continuă sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 19:00, cu „Tosca”, celebra operă a lui Giacomo Puccini.

Producția este prezentată de Teatro Goldoni di Livorno, într-o versiune „Opera Lite”, alături de Orchestra Teatro Goldoni di Livorno și Corul Euphonia.

Povestea îi urmărește pe Floria Tosca și Mario Cavaradossi într-o Romă dominată de tensiuni politice, dragoste, gelozie, putere și trădare. Din partitură fac parte unele dintre cele mai cunoscute arii de operă, printre care „Vissi d’arte” și „E lucevan le stelle”.

Dirijorul spectacolului este Ricardo Casero, iar regia îi aparține lui Guido Zamara.

Spectacolele de operă continuă săptămână viitoare. Astfel, până în data de de 16 octombrie, sibienii se vor putea bucura de spectacolele „Nabucco”, „Il trovatore”, „Rigoletto”, „Romeo și Julieta. Rock Story” sau „Coruri celebre din opere”.

Biletele costă 120 de lei, iar prețul redus este de 60 de lei pentru elevi, studenți și pensionari.

Programul complet al festivalului și biletele sunt disponibile pe filarmonicasibiu.ro.