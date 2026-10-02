Pavilionul C17 al Spitalului de Psihiatrie din Sibiu va fi reabilitat cu 46,49 milioane de lei, iar la Aeroportul Sibiu va fi construit un parc fotovoltaic de 13,13 milioane de lei. Sunt cele mai importante proiecte din bilanțul lunii septembrie al Consiliului Județean Sibiu, prezentat într-un material video.

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Spitalul de Psihiatrie și parcul fotovoltaic de la aeroport

Pavilionul C17 de la Spitalul de Psihiatrie va fi reabilitat. Lucrările de consolidare și modernizare vor dura 15 luni și vor aduce clădirea la standardele actuale de siguranță și eficiență energetică. Finanțarea estimată la 46,49 milioane de lei este accesată de Consiliul Județean Sibiu prin Programul Regiunea Centru 2021.

La Aeroportul Sibiu va fi realizat un parc fotovoltaic. Investiția de 13,13 milioane de lei va produce energie verde pentru autoconsumul aeroportului.

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Mai multă siguranță pe drumul Sibiu – Rășinari

Marcajele au fost refăcute, iar în dreptul trecerilor de pietoni de la Muzeul Astra au fost instalați stâlpi de delimitare.

Daniela Cîmpean conduce Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru

Daniela Cîmpean a preluat conducerea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru. Noul mandat include pregătirea direcțiilor de dezvoltare pentru următorul ciclu de finanțare europeană, 2028 – 2034.

Turism, urbanism și proiecte pentru seniori

Între 24 și 27 septembrie, Piața Mare a găzduit a șasea ediție a Târgului Internațional de Ecoturism, cu regiuni turistice, producători locali și meșteri. Bursa de turism de la Sibiu a reunit operatori, ghizi, organizații și furnizori de experiențe, pentru noi colaborări și promovarea județului.

Consiliul Județean a reunit primarii, arhitecții-șefi și responsabilii de urbanism pentru a clarifica aplicarea noului cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Tot în septembrie, grupul german Tegeler Group a analizat o posibilă investiție în servicii pentru seniori la Sibiu, iar delegația a vizitat centre pentru persoane vârstnice și servicii paliative.

Digitalizare, școli și alte evenimente

Consiliul Județean continuă programul pentru școli al României și în anul școlar 2026 – 2027, precum și digitalizarea: o nouă platformă turistică, servicii sociale online și registratură electronică pentru 15 instituții subordonate.

Produsele montane din Sibiu și din regiune sunt promovate la bastionul Soldiș, iar Consiliul Județean pregătește, împreună cu Agenția Națională a Zonei Montane, Piața Produselor Montane. Muzeul Astra a adus la Sibiu specialiști din 17 țări pentru conferința europeană a muzeelor în aer liber, la care au participat peste 70 de specialiști și directori de muzee, la a 32-a ediție a conferinței AEOM.

Consiliul Județean a fost reprezentat de administratorul județului, Adrian Bibu, la ceremonia de la Cimitirul Eroilor, la 110 ani de la Atacul de noapte de la Dealul Dăi. Artiști sibieni au reprezentat România la primul festival românesc de pe malul Nistrului, Tradiții Românești la Nistru, organizat la Criuleni, în Republica Moldova.