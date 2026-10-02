Pe scurt: Cercetătorii spun că planetele ar putea fi expulzate din Sistemul Solar mult mai devreme decât se credea. Simulările arată că instabilitatea ar putea apărea chiar înainte de moartea Soarelui.

Sistemul Solar ar putea deveni instabil mult mai repede decât estimau cercetătorii, potrivit unui nou studiu publicat în The Astrophysical Journal Letters și citat de Adevărul.

Studiul arată că, după ce Soarele se va transforma într-o pitică albă, planetele exterioare precum Jupiter și Saturn ar putea fi aruncate pe orbite haotice sau chiar expulzate în spațiul interstelar.

Până acum, oamenii de știință considerau că sistemul solar ar putea rămâne stabil pentru perioade extrem de lungi după moartea Soarelui. Unele estimări anterioare sugerau că planetele îndepărtate, inclusiv Uranus, ar putea rămâne pe orbite stabile timp de un cvintilion de ani.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Noua cercetare schimbă radical această perspectivă. Potrivit studiului, sistemul solar ar putea supraviețui doar aproximativ un miliard de ani după ce Soarele devine pitică albă, ceea ce înseamnă de un miliard de ori mai puțin decât estimările anterioare.

Simulările arată că instabilitatea poate apărea chiar înainte de moartea Soarelui

Transformarea Soarelui într-o pitică albă nu va avea loc în viitorul apropiat. Cercetătorii estimează că acest proces se va produce peste aproximativ opt miliarde de ani, după ce Soarele va trece prin etapa de gigantă roșie.

În timpul acestei faze, Soarele se va răci și se va contracta, pierzând o mare parte din masa sa. Studiul subliniază că această pierdere de masă nu ar avea loc neapărat uniform, așa cum presupuneau modelele anterioare.

Simulările efectuate de cercetători au relevat un scenariu și mai spectaculos: în aproximativ 40% dintre cazuri, planetele au fost perturbate sau împrăștiate încă din perioada în care Soarele se afla în faza de gigantă roșie, înainte de a deveni pitică albă.

Rezultatele readuc în atenție ipotezele formulate cu secole în urmă de Isaac Newton și alți oameni de știință, care considerau că echilibrul gravitațional al sistemului solar nu va fi permanent și că, în cele din urmă, acesta se va destrăma. „Soarele însuși, care, pe măsură ce moare, nu doar extinde sistemul planetar pe care l-a creat, îl zguduie și, de cele mai multe ori, îl împrăștie”, au scris autorii studiului.

Pământul ar putea dispărea înainte ca Soarele să devină pitică albă

Aceste evenimente sunt atât de îndepărtate în timp încât nu reprezintă o amenințare pentru omenire. De fapt, Pământul ar putea dispărea cu mult înainte ca Soarele să ajungă în faza de pitică albă. În etapa de gigantă roșie, Soarele va deveni extrem de strălucitor și fierbinte, iar condițiile de pe Pământ vor deveni incompatibile cu viața. Există chiar posibilitatea ca Soarele să înghită planeta noastră.

Studiul, intitulat „Terminal Instability of the Solar System Triggered by Stochastic Solar Mass Loss”, a fost publicat în The Astrophysical Journal Letters.