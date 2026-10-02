Pe scurt: Un șelimbărean de 26 de ani a fost oprit de polițiști în Sibiu și s-a dovedit că nu avea permis. Acum riscă pedeapsă penală.

Un tânăr de 26 de ani din Șelimbăr a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism, deși nu deținea permis de conducere.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc joi, 1 octombrie 2026, în jurul orei 08:00, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Sibiu.

Polițiștii rutieri au oprit autoturismul pentru un control de rutină. În urma verificărilor, au constatat că șoferul, domiciliat în Șelimbăr, nu avea dreptul legal de a conduce autovehicule pe drumurile publice, întrucât nu poseda permis de conducere.

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În ultima perioadă, au fost raportate mai multe cazuri de șoferi depistați fără permis sau sub influența alcoolului în zona Sibiu-Șelimbăr. De exemplu, în urmă cu aproximativ o lună, doi șoferi cu permisul suspendat au fost depistați în aceeași dimineață la Sadu și Șelimbăr.